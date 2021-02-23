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رياضة

رونالدو يحتفل بفوز يوفنتوس على فريق كروتوني بثلاثية

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 01:10 ص
رونالدو
رونالدو
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مصطفى كرم

احتفل كريستيانو رونالدو بفوز فريقه يوفنتوس الإيطالي على فريق كروتوني بثلاثين في إطار مواجهات الدوري الإيطالي.

ونش رونالدو مجموعة من الصور له من اللقاء وعلق قائلا "انتصار مهم سعيد لأنني ساهمت فيه.. هيا يا رفاق".

وفاز يوفنتوس على نظيره كروتوني بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الدوري الإيطالي.

افتتح البرتغالي كريستيانو رونالدو التسجيل لـ يوفنتوس في الدقيقة 38 بضربة رأسية رائعة.

وفي الدقيقة 47، أحز رونالدو الهدف الثاني له ولفريقه من ضربة رأسية أخرى، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريقه بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، أحرز الأمريكي ماكيني الهدف الثالث لليوفي في الدقيقة 66.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد يوفنتوس للنقطة 45 في المركز الثالث، وتوقف رصيد كروتوني عند 12 نقطة في المركز العشرين.

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