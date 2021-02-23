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توك شو

إحنا عصبيين.. أحمد داوود وعلا رشدي عن زواجهما: واجهنا صعوبات.. فيديو

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 01:56 ص
احمد داوود وعلا رشدي
احمد داوود وعلا رشدي
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هاني حسين
كشف الفنان أحمد داوود كواليس تعرفه بـ زوجته علا رشدي والصعوبات التي واجهتهما  بعد الزواج.

وقال أحمد داوود في  حواره مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة  "المذاع على قناة " دي إم سي"، :"  أنا عصبي وعلا عصبية بشكل كبير، وكنا نواجه مشكلة كيفية التعامل مع العصبية داخل البيت خاصة مع ولادي".

وأضاف أحمد داوود:"  بدأت أعامل أسرتي وزوجتي وابنائي زي صحابي واشرح أسباب وصولي لمرحلة العصبية  كي لا يتم فعلها مجددا".

ومن جانبها قالت الفنانة علا رشدي:"  واجهتنا صعوبات مادية كثيرة في بداية الزواج وكان هناك مشكلة الاعتياد على تواجد طرف آخر في حياة الفرد، والزواج مش شهر عسل بس واحنا تعبنا جدا في حياتنا الزوجية على الرغم من زواجناعن حب ".

وأضافت علا رشدي:"  أصبحت حامل بعد الزواج بشهرين وبعد الحمل الحماس المتواجد لدى أحمد اختفى بسبب المسؤوليات التي كانت في انتظارنا في المستقبل".

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