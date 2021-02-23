إحنا عصبيين.. أحمد داوود وعلا رشدي عن زواجهما: واجهنا صعوبات.. فيديو

كشف الفنان أحمد داوود كواليس تعرفه بـ زوجته علا رشدي والصعوبات التي واجهتهما بعد الزواج.





وقال أحمد داوود في حواره مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة "المذاع على قناة " دي إم سي"، :" أنا عصبي وعلا عصبية بشكل كبير، وكنا نواجه مشكلة كيفية التعامل مع العصبية داخل البيت خاصة مع ولادي".





وأضاف أحمد داوود:" بدأت أعامل أسرتي و زوجتي وابنائي زي صحابي واشرح أسباب وصولي لمرحلة العصبية كي لا يتم فعلها مجددا".





ومن جانبها قالت الفنانة علا رشدي:" واجهتنا صعوبات مادية كثيرة في بداية الزواج وكان هناك مشكلة الاعتياد على تواجد طرف آخر في حياة الفرد، والزواج مش شهر عسل بس واحنا تعبنا جدا في حياتنا الزوجية على الرغم من زواجنا عن حب ".





وأضافت علا رشدي:" أصبحت حامل بعد الزواج بشهرين وبعد الحمل الحماس المتواجد لدى أحمد اختفى بسبب المسؤوليات التي كانت في انتظارنا في المستقبل".



