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حوادث

انتحل صفة كشاف النور.. تفاصيل التحرش براقصة على يد فران في الجيزة

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 03:00 ص
التحرش
التحرش
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ندى حمودة - أحمد مهدي
تجري الأجهزة الأمنية بالجيزة، بإشراف اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، تحريات موسعة لكشف ملابسات اتهام راقصة لشخص بالتحرش بها داخل شقتها في الجيزة.

وكان بلاغ تلقته الاجهزة الامنية، أفاد بقيام فران بالدلوف لشقة راقصة في منطقة الهرم ومحاولة التحرش بها وأثناء استغاثتها تمكن جيرانها وحارس العقار من انقاذها.

وتبين من التحريات التي أجريت بإشراف اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المتهم فران وانتحل صفة كشاف الكهرباء، حيث صعد الي شقة المجنى عليها وطلب منها الكشف على عداد الكهرباء.

كما شرحت التحريات أن المجنى عليها سمحت له بالدخول لمباشرة عمله؛ إلا أنه استغل تواجدها داخل الشقة وهددها وحاول التحرش بها، وتمكن حارس العقار وجيرانها من انقاذها.

وحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.
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