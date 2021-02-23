كانوا بيتفسحوا.. تفاصيل مأساوية يكشفها شاهد عيان في غرق 20 شخصا في الإسكندرية

في ليلة شتوية وسماء معتمة وأغانٍ تملأ المركب، قررت أسرة الخروج للتنزه في رحلة ببحيرة مريوط، ولكن لم تكن تعلم أنها ستكون نهاية حياتهم، حيث عاشت الإسكندرية ليلة حزينة خلال الساعات القليلة الماضية بعد أن ابتلعت بحيرة ميروط 9 أشخاص كانوا يستقلون مركبا للتنزه.









وأسرع الأهالي على الفور للمشاركة في عملية الإنقاذ، حيث قال محمد أحد، شهود العيان: "ما حدش عارف يوصلهم ومش باين لهم أثر".









وعلى الفور طالب الأهالي بفرق إنقاذ ووسائل إضاءة لمساعدة الغواصين في محاولة للعثور على جثامين الضحايا، والذين بلغ عددهم 9 ضحايا حتى الآن.









وفي تفاصيل مأساوية، كشف محمد، شاهد عيان، أن الغارقين معظمهم أطفال ونساء ومن أسرة واحدة كانوا في رحلة للتنزه والصيد وسط ملل وأجواء الشتاء في ليلة أمس.









وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بالإسكندرية صباح اليوم، من استخراج جثتين جديدين من ضحايا غرق مركب بحيرة مريوط، حيث بلغ إجمالى عدد الجثامين المنتشلة من المياه حتى الآن 9.







