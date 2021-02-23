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تعليم

ننشر موعد تسكين الطلاب المغتربين بالمدن الجامعية لجامعة القاهرة

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 11:02 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت - احمد الشاهد
تستقبل مدن جامعة القاهرة، غدًا الأربعاء 24 فبراير، الطلاب المغتربين والوافدين لتسكينهم خلال فترة انعقاد الامتحانات والفصل الدراسي الثاني، وذلك وفق جدول زمني محدد لطلاب كل كلية ووفقًا لجداول التسكين بكل مدينة من مدنها الخمس: (مدينة الطالبات بميدان الجيزة، ومدينة الرعاية للطالبات ببولاق، ومدينة سكن كلية التمريض، ومدينة الطلبة بمنطقة بين السرايات، ومدينة الطلبة بالشيخ زايد).

وتتم عملية تسكين الطلاب بمدن جامعة القاهرة وفقًا للإجراءات الإحترازية، وتعقيم الغرف والمباني، والاستعانة بالكواشف الحرارية، وبوابات التعقيم على مداخل المدن للكشف على الطلاب والاطمئنان على خلوهم من فيروس كورونا المستجد قبل تسكينهم، حيث تتسع مدن جامعة القاهرة لنحو 14 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات والدول العربية والأجنبية.


تشهد مدن جامعة القاهرة، حاليًا عمليات استكمال أعمال البنية التحتية التكنولوجية، وزيادة سرعة الإنترنت، وتركيب الشاشات في الغرف وذلك ضمن خطة الجامعة في تطوير البنية الأساسية في اطار استكمال عمليات التحول الى جامعة من الجيل الثالث التي أعلن عناها د. محمد الخشت منذ اكثر من ثلاث سنوات.

وكان المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرر عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني اعتبارا من 27 فبراير الجاري، على أن تبدأ أعمال الامتحانات بكل الجامعات والمعاهد، ويترك لمجالس الجامعات اعتماد المواعيد والجداول وطريقة الامتحانات وفقا لظروف كل جامعة مع مد الفصل الدراسي الثاني 3 أسابيع.
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