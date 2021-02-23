مطار القاهرة: وصول وسفر 160 رحلة جوية اليوم لنقل 15 ألف راكب

يسير مطار القاهرة الدولى، على مدار اليوم الثلاثاء، 160 رحلة جوية إلى عدة وجهات دولية وداخلية تقل على متنها قرابة 15 ألف راكب من وإلى عدة وجهات دولية مختلفة، ف

من المنتظر أن يغادر المطار 79 رحلة جوية تقل على متنها 6489 راكب،

فى حين يستقبل المطار81 رحلة على متنها 8218 قادمة من عدة وجهات دولية مختلفة .