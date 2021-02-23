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محافظات

في حادث غرق مركب بحيرة مريوط.. محافظ الإسكندرية يزور المصابين بمستشفى العامرية

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 12:20 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني

زار محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، مصابي حادث غرق أحد مراكب الصيد أمس الاثنين، بمستشفى العامرية العام، للاطمئنان على تحسن حالتهم والتأكد من تلقيهم العناية الطبية اللازمة. 


وذكرت المحافظة في بيان، الثلاثاء، أن المحافظ استفسر من المصابين عن أي احتياجات لهم لسرعة توفيرها في الحال 


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وذكر المحافظ أن الحادث نتج عنه حتى الآن 9 حالات وفيات و5 مصابين و2 ناجين، وجار البحث عن مفقودين. 


وتواجد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، مع الأهالي بمنطقة الجراري أمام استاد برج العرب، وذلك لمتابعة أعمال قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري لانتشال الغرقى، ونقل المصابين بحادث غرق أحد المراكب ببحيرة مريوط الذي وقع مساء أمس. 


ولفت إلى أنه عقب وقوع الحادث تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ بجميع الجهات المعنية للتعامل مع تداعيات الموقف، وتم توجيه عدد ٤ وحدات إنقاذ لانتشال الغرقى والمصابين، وتخصيص ٤ مستشفيات بمحيط الحادث لنقل المصابين إليها، وتوفير عدد ٤ عربات اسعافات بموقع الحادث، بالإضافة إلى تواجد مديرية التضامن الاجتماعي وجميع الجهات المعنية لتوفير أي احتياجات في الحال. 

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