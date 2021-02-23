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الأرصاد: سقوط أمطار في آخر ساعات النهار على القاهرة الكبرى.. فيديو

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 12:36 م
الارصاد الجوية
الارصاد الجوية
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ياسمين القصاص
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات هيئة الأرصاد، إنه وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بدأت سقوط أمطار غزيرة منذ فجر اليوم على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، ومنها محافظة الاسكندرية، كفر الشيخ وبلطيم، ومن ثم تمتد تلك الأمطار الغزيرة والسحب إلى باقى المحافظات المعنية بسقوط الأمطار في الوجه البحري والقاهرة الكبرى ووسط سيناء.

وأضاف"مدير مركز التحاليل والتنبؤات"، عبر مكالمته الهاتفية في برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن الأمطار قد تصل إلى حد السيول في شمال ووسط سيناء، نظرا للطبيعة الجبلية لهذه المناطق.

وأشار"شاهين"، إلى أن سوف تزداد كمية السحب بتقدم ساعات النهار، وسوف تمتد فرص الأمطار إلى القاهرة الكبري والجيزة، تلك الحالة غير المستقرة تمر سريعا، كما أن ظهر غدا سوف تستقر الأحوال الجوية للبلاد.

وأوضح محمود شاهين، أنه سوف تعود درجات الحرارة داخل نطاقها الطبيعي على البلاد، باستثناء منطقة شمال ووسط سيناء، كما أن الامطار سوف تستمر على مناطق شمال سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأكد، أنه يوجد نشاط رياح على مناطق متفرقة من البلاد، وحتى إنها تزداد في ساعات النهار، موضحا أن هذا النشاط يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، ولكن ارتفاع الأمواج تكون من 3 إلى 4 أمتار فقط، فلا تمثل أى قلق أو خوف.
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