قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن من كان عليه أيام من رمضان ولم يقض الأيام التي أفطرها حتى دخل عليها رمضان آخر، فليس عليه إلا القضاء.

وأضاف "عاشور"، فى إجابته عن سؤال ( هل صيام التطوع يجزئ عن فوائت رمضان لسنوات ماضية ام يجب انعقاد نية القضاء؟)، أن من كان عليه صوم رمضان فيجب عليه ان يقضيه لأنه دين على صاحبه، ومن الممكن أن تصومي يومي الاثنين والخميس بنية القضاء لأن هذا واجب عليكِ.

وأوضح أن لم يستطيع ان يعرف عدد الأيام التي أفطرها فينوى قضاء ما عليه لفترة، وسيجد قلبه قد ارتاح أنه أدى ما عليه من صوم، فيصوم الى أن يغلب على ظنه أنه قضاء ما عليه.









حكم الجمع بين نية قضاء صيام رمضان وأيام التطوع

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إنه يجوز للمسلم أن ينوي نية صوم الفرض مع نية صوم النفل، فيحصل بذلك على الأجرين، وهذا على مذهب الشافعية وبعض المالكية.

وأضاف "عثمان"، خلال لقائه بقناة الناس، في إجابته عن سؤال ( حكم جمع نية صيام السنن مع صوم أيام من رمضان؟)، أن من أراد أن يصوم بنية قضاء ما عليه من رمضان ونية السنن فيجوز ولا حرج في ذلك، ويثاب على على أنه شغل اليوم بعبادة.

وأشار إلى أن الأولى إفراد صيام القضاء عن صوم النفل بنيَّة مستقلة؛ حيث إن كلًا منهما عبادة مستقلة.



