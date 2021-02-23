ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

إلغاء مجازاة مسئول من تهمة تعيين موظف بمنصب قيادي رغم خضوع أشقائه لرقابته

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 01:57 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
Advertisements
محمد زهير
ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا،  قرار مجازاة ش.خ.ق مسئول بالجهاز المركزي للمحاسبات مستعان به لمعاونة لجنة فحص تظلمات العاملين بالإدارة المركزية للرقابة المالية علي محافظات شرق الدلتا ، بعقوبة التنبيه، لما نُسب اليه من تعيين شخص بمنصب قيادي علي الرغم من وجود اشقائه يعملان بالجهات الخاضعة لرقابته وهو مخالف قانونًا ، وانتهت المحكمة الي براءة ساحته من هذه التهم ، مما يجب إلغاء مجازاته عنها .

وتبين للمحكمة المخالفات المنسوبة للطاعن تمثلت في أنه لم يعترض لدى فحص الشكاوى المكلف بفحصها من قبل اللجنة المُشكلة لفحص بعض التظلمات والشكاوى الواردة للجهاز المركزي للمحاسبات ، على تسكين شخص رئيسًا لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والأزهر بالإدارة المركزية للرقابة المالية على محافظات شرق الدلتا على الرغم من وجود موانع قانونية لوجود شقيقين للمذكور يعملان بكلية الطب بجامعة المنصورة وهي من الجهات الخاضعة لرقابته ، وأن أحدهما يشغل وظيفة قيادية بمركز طب وجراحة العيون بالجامعة وله اختصاصات مالية بهذا المركز .

كما تبين أنه لم يتخذ ذات النهج الذي انتهجه لدي قيامه بفحص باقي الحالات الواردة بذات الشكوى، ، حيث أوصى بإعادة توزيع هذا الموظف بإدارة عامة أخرى بسبب أن زوجته تعمل أخصائي شئون مالية ثالث بجامعة المنصورة (الجهة التي يقوم بفحص أعمالها).

ورأت المحكمة ، أن مُجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه ، استند إلى ارتكابه للمخالفات الثلاث ، وإذ انتهت المحكمة إلى تبرئة الطاعن من شبهة ارتكاب هذه المخالفات، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر غير مستند إلى سبب صحيح فاقدًا سند مشروعيته، بما تقضي معه المحكمة بإلغائه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إلغاء مجازاة عميد الشرطة المشجع لفريق كرة القدم

مجازاته باللوم قبل خروجه على المعاش بيومين.. والمحكمة ترفض تعويضه

إلغاء مجازاة أستاذ جامعي وصف باحثة بالكذب أثناء مناقشة رسالتها

أستاذ الجامعة لجأ للقضاء لإلغاء مجازاته فوجئ بحكم بطلان تعيينه

إلغاء مجازاة استاذ جامعي تم تنحيته عن مناقشة رسالة دكتوراه

غادر البلاد منذ 2017 ويتقاضى راتبه شهريًا.. اللوم عقوبة عميد كلية لم ينه إجازة أستاذ جامعي

ترشيحاتنا

الأرصاد: أمطار غزيرة على 21 منطقة بالجمهورية اليوم تصل لحد السيول مصحوبة برياح

أسعار شيفروليه ماليبو 2021 الجديدة في مصر

من سن 40 عاما.. الصحة تعلن موعد تسجيل المواطنين للحصول على لقاح كورونا.. فيديو

شوبير يعلن التشكيل الأنسب لـ الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني

اتحاد الكرة يكافئ حكام "سموحة والمصري"

الشهر العقاري يكشف كيفية توثيق عقار مورث بعقد ابتدائي في التعديل الجديد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة .. الفرق بين أعراض البرد والإنفلونزا .. استوحي ديكور غرفة الأطفال من جيجي حديد

لكزس تطرح IS 500 إف سبورت الجديدة .. صور

بسبب فيسبوك .. تويوتا تعوض مالك سيارة FJ CRUISER بعد تحطمها في حادث بشع ..صور