الفلاحين: توجيهات الرئيس السيسي المستمرة ستعيد للذهب الأبيض مكانته

أشاد حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين باستمرار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لضرورة تطوير منظومة القطن في مصر والتوجه لزيادة المساحات المنزرعه منه لتلبية الاحتياجات الصناعيه والتجارية ، لافتا إلي ان اهتمام الرئيس بهذا المحصول الاستيراتيجي والذي يحظي بمكانه كبيره في قلوب المصريين ، وظل سفيرا فوق العاده للمنتجات المصرية لعقود طويلة في معظم أنحاء العالم سيعيد للقطن مكانته التي يستحقها ويعكس النظرة الثاقبة للرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالقطاع الزراعي في مصر.

واضاف "ابوصدام" خلال تصريحات له ، أن عودة زيادة المساحات المنزرعة من القطن تستوجب تحفيز وتشجيع الفلاحين علي زراعته مرة اخري ، حيث بدأت تتناقص المساحات المنزرعه من القطن بعد الانتعاشه التي حدثت عقب توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل زراعة موسم 2018 ووضع الحكومه سعر ضمان لقنطار القطن بوجه بحري 2700جنيه ، وسعر2500 جنيه لقنطار القطن، للوجه قبلي والتي ادت الى زيادة مساحة زراعة القطن إلي 336 الف فدان، بعد سنوات عديده من تقليص المساحات المنزرعة منه.



وأكد "نقيب الفلاحين"، أن المساحة المنزرعة نحو 100الف فدان عام2019 فوصلت 236 الف فدان فقط ، نتيجة لعدم وفاء الحكومه بالشراء بسعر الضمان ونتيجة لفشل الحكومه في شراء المحصول باسعار ترضي المزارعبن وعدم الالتفات لما حذرنا منه من عزوف الفلاحين عن زراعة القطن لتدني اسعاره وتعرضهم لخسائر كبيرة جراء بيعهم المحصول باسعار تقل عن ثمن تكلفة زراعته وتحقق لهم هامش ربح مجزي.

ونوه إلي أنه تقلصت المساحه للعام الثاني على التوالي بموسم2020 الي180 الف فدان فقط نتيجه لتفس الاسباب مع اتجاه وزارة قطاع الاعمال لاتباع نظام المزايده الذي ثبت فشله لارتباطه بالسعر العالمي لمتوسط سعر القطن انديكس A الاقل سعرا و تجاهله نص الماده 29من الدستور التي تلزم الدوله بشراء المحاصيل الاساسيه بهامش ربح.

وأشار عبدالرحمن إلي ان محصول القطن مهم جدا وله فوائد مذهله ، إذ يساعد علي خفض نسبة البطاله لانه محصول كثيف العماله متعدد الاستخدامات فبالاضافه إلي انه المحصول الاهم عالميا ومحليا في انتاج المنسوجات فإنه يساعد في انتاج الاعلاف من سيقانه واوارقه وكسبة بذرته بعد عصرها كما اننا ننتج الزيت من بذوره، لافتا إلي أن القطن يضخ مبالغ ضخمه من العمله الصعبه لخزينة الدوله في حالة تصديره لأنه يتمتع بسمعه عالميه جيده.



وتابع عبدالرحمن، ان الحكومه بذلت في الفتره الاخيره بعض الجهود لعودة زراعة القطن منها استنباط اصناف جديدة من التقاوي عالية الانتاجية، ومبكرة النضج تصل انتاجيتها الي10قنطار للفدان مع بعض الجهود لادخال الماكينات الاليه لجني المحصول حيث يلتهم الجني اليدوي اكثر من ثلث عوائد المحصول، مضيفا :" ففدان القطن يحتاج نحو 50عامل لجمعه بمبلغ يصل الي5الاف جنيه ، كما تتجه الحكومه لتطوير محالج ومغازل القطن وتشجيع المصانع المحليه لاستخدام القطن المصري بديلا عن المستورد الذي حل محله في السنوات الأخيرة".

وأكد عبدالرحمن، أن القطن من أهم المحاصيل الصيفيه في مصر لأنه قليل استهلاك المياه وجذوره الوتديه تساهم في تهوية التربه ، مطالبا بتوفير احتياجات مزارعي القطن من تسويق ووضع سعر ضمان مناسب وتوفير المبيدات اللازمة بكميات كافية واسعار مناسبه وتوفير الات الجني الالي بكميات كافيه واسعار مناسبة، مع الاهتمام بالعلماء والباحثين ماديا ومعنويا في مجال استباط اصناف جديده من الاقطان عالية الانتاجيه والمتطوره لتشجيعم علي الاستمرار في جهودهم الكريمه في هذا المجال مع تعديل التشريعات والقرارات التي تعرقل نجاح منظومة تطوير زراعة القطن.