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أخبار العالم

130 من كبار المسؤولين العسكريين الإسرائيليين يطالبون جانتس بالانسحاب من انتخابات الكنيست

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 03:36 م
جانتس
جانتس
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سمر صالح
ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية اليوم الثلاثاء أن 130 مسؤول عسكري من كبار القادة والضباط السابقين في الجيش الإسرائيلي، طالبوا زعيم حزب "كاحوال لافان" ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، عبر رسالة بالانسحاب من انتخابات الكنيست المقرر عقدها الشهر المقبل في إسرائيل.

وجاء في الرسالة، "لقد حان الوقت لاتخاذ قرار نهائي كزعيم، والتقاعد من هذه الحملة الخطيرة التي ستنتهي دون العتبة، وتترك حزبا آخر خارج الكنيست".

وشددت الرسالة على "الحاجة إلى بذل كل ما في الوسع لتعزيز الجهود المبذولة للإطاحة برئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو"، محذرة من أن "حزب جانتس سوف يضعف الأصوات إذا فشل في الحصول على دعم كاف لدخول الكنيست".

وتوجهت الرسالة لوزير الدفاع الإسرائيلي قائلة: "في الوقت الحالي، يتطلب ترتيب اليوم قرارا شجاعا آخر...لا تمد يدك لإضاعة أصوات المعسكر من أجل التغيير...إسرائيل ستحييك".

وفي إشارة إلى شعار جانتس الانتخابي، ذكرت الرسالة: "حقا، ضع البلد قبل كل شيء".

من جانبه، قال جانتس: ""أنا ملتزم بالهدف وأواصل المضي قدما"، مؤكدا أنه "كان يحافظ على ديمقراطية إسرائيل من خلال البقاء في الحكومة لمواجهة نتنياهو"، الذي زعم أنه لولا ذلك سيجعلها "ديكتاتورية بحكم الأمر الواقع".

ورد بـ"رفضه" لمطالب الرسالة بالتنحي عن الانتخابات.

تجدر الإشارة إلى أن من بين أولئك الذين كتبوا أسماءهم في الرسالة الموجهة إلى جانتس، رئيس الشاباك السابق، كارمي جيلون، ورئيس الجيش الإسرائيلي السابق ورئيس الوزراء السابق، إيهود باراك، ورئيس مجلس الأمن القومي السابق، عوزي أراد، وزعيم الموساد السابق، داني ياتوم".
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