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أخبار العالم

تكرر أخطاء أوباما.. الجمهوريون يوجهون رسالة احتجاج عاجلة إلى بايدن بسبب إيران

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 06:25 م
جو بايدن
جو بايدن
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محمد عثمان
أكد عدد من النواب الجمهوريين بمجلس النواب الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أنهم وقعوا على بيان رافض لقرار رفع العقوبات المفروضة على إيران.


قال النواب الجمهوريون بلجنة الشؤون الخارجية في مجلسي النواب الشيوخ، إن المبعوث الأمريكي لدى إيران، روبرت مالي، أجرى مناقشات مع مسؤولين صينيين، ولم يتحدث مع القادة الجمهوريين المعنيين بالسياسة الخارجية بالكونجرس، وفقًا لصحيفة "واشنطن فري بيكون" الأمريكية.


وأعرب النواب الجمهوريون عن قلقهم حيال عقد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، صفقة نووية جديدة، دون معالجة مخاوف الجمهوريين بشأن تخفيف العقوبات على إيران، وهو ما سيمكن النظام الإيراني من الوصول إلى الإمدادات النقدية التي يحتاجها بشدة.


وقال السيناتور الجمهوري، ماركو رابيو لصحيفة "واشنطن فري بيكون"، إن إدارة بايدن تكرر أخطاء أوباما الجسيمة فيما يتعلق بإيران"، مضيفًا أن "هذا النهج المتهور لا يمكن الوثوق به".


وأضاف النواب الجمهوريون في رسالتهم أن إيران دعمت الإرهاب الدولي مرارًا ولا يجب أن تكون الإدارة الأمريكية مترددة أمام تهديدات إيران الأمنية.


وأكدوا أن العقوبات نقطة ضغط مهمة لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، مشيرين إلى أن محاولة استرضاء نظام إرهابي مثل النظام الإيراني سيأتي على حساب الأمن القومي الأمريكي.
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