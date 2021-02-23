لبنان.. طلب عاجل للرئيس عون بشأن التسجيل لتلقي لقاح كورونا

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، المواطنين إلى الإقبال على تسجيل أسمائهم على المنصة الخاصة بتلقي لقاح فيروس كورونا.





جاء ذلك وفقًا لما ذكره مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، حيث أكد أن عون يدعو اللبنانيين للإقبال على التسجيل.





يأتي ذلك في ظل تزايد الشكوك بين بعض اللبنانيين بشأن حملة التطعيم والتي ربما تنطوي على مخالفات.





وتلقى لبنان الدفعة الأولى من لقاح فايزر-بيونتيك، والتي تضمنت نحو 28 ألف جرعة، بمساعدة من البنك الدولي.





وأكد البنك الدولي أنه سيراقب العملية لضمان وصول اللقاحات إلى من هم في أمس الحاجة إليها.





وفي أولى عملياته لتمويل شراء لقاحات كورونا، أعاد البنك الدولي تخصيص 34 مليون دولار لمساعدة لبنان على بدء التطعيمات.





وحذر البنك من المحسوبية في عملية التطعيم، مهددًا بتعليق تمويل الحملة.