مساعد وزير الداخلية الأسبق: الأدوات الكهربائية الرديئة والدفايات قنابل موقوتة بالمنازل

بعد مصرع 3 أطفال وإنقاذ 2 آخرين إثر احتراق شقتهم بالمرج ، وجه اللواء ممدوح عبد القادر مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية الأسبق نصائح تهم المواطنين للتعامل مع الحرائق بالمنازل قائلا "عند حدوث حريق أول إجراء يتم اتخاذه هو إخلاء الأشخاص قبل البدء في التفكير بالتعامل مع الحريق أو التفكير في فصل الكهرباء أو الغاز وإخراج الأشخاص من المركبة المشتعلة قبل استخدام وسائل الإطفاء وفي حالة التعرض للدخان يتم النوم علي الأرض لتفادي استنشاق الدخان وفي هذا الصدد نشير إلى أن خطر الدخان الناتج عن الحريق أخطر بكثير جدا عن خطر النار ووضع الأوراق الهامة داخل علب صاج لتفادي حرقها".









وأشار اللواء عبد القادر فى تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" إلى أن استخدام أجهزة ومعدات غير مطابقة للمواصفات القياسية والاعتماد علي السعر الرخيص في شرائها وتكليف غير المتخصصين لعمل التوصيلات الكهربائية وبأقل التكاليف سبب رئيسي فى معظم البلاغات ، كما أن الاستخدام الخاطئ لمصادر الكهرباء عن طريق وضع العديد من الأجهزة علي مصدر واحد ، وبمشترك سيئ الصنع ، ونوصى عند شراء مستلزمات الكهرباء يتم شراؤها من أماكن معتمدة لضمان جودتها ، والحرص التام عند استخدام دفايات الكهرباء وإبعادها عن أي منقولات أو ستائر لعدم نشوب حريق لانها تعتبر بمثابة قنابل موقوتة داخل منازلنا.





منطقة المرج كانت شاهدة على حادث مؤسف بعد أن التهمت النيران غرفة بها 5 أشقاء حيث لقي 3 منهم مصرعهم خنقا بينما نجحت والدتهم فى انقاذ 2 من الموت ، وكشفت التحريات الأولية التي أجرتها أجهزة الأمن بالقاهرة عن أن سبب الحريق ماس كهربائي فى فيشة غرفة الاطفال.





وتلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغا من أحد الجيران وهو صاحب ورشة مقيم محل البلاغ بنشوب حريق في شقة سكنية بعقار سكني في شارع السلطوحية بمنطقة المرج.





تم توجيه 3 سيارات إطفاء، وتبين نشوب حريق في شقة بالطابق الخامس ، حيث نجحت القوات فى إخماد النيران قبل أن تمتد لباقي محتويات الشقة ومنع امتدادها إلى الشقق المجاورة .





بالانتقال والفحص تبين أن الحريق شب بالطابق الخامس فوق الأرضي داخل شقة مساحتها حوالى 70 متراً ومكونة من 3 غرف وصالة وحمام ومطبخ ، بداية الحريق كانت فى غرفة الأطفال المتوفين وهم رحيم ح " 14 سنة " طالب الإعدادي و لليان ح " 12 سنة " طالبة بالإعدادي و أحمد ح طفل رضيع.





كما كشفت المعاينة أن الحريق امتد للصالة ونجحت القوات فى إخماده، كما تبين أن سبب الحريق يرجح أن يكون نتيجة حدوث ماس كهربائى فى مشترك "فيشة الكمبيوتر والتليفزيون" بغرفة الأطفال والذى تبين أنها متفحمة وذلك أثناء قيام أحد الأطفال المتوفين بتشغيل التليفزيون ، وأن الأم كانت بالغرفة ومعها الطفلتان الأخرتان .



