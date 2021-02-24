ممنوعات وعقوبات.. نصائح لطلاب الجامعات قبل انطلاق الامتحانات.. المدن الجامعية بعين شمس تعلن تعليمات جديدة لطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.. جزاءات على مخالفي التعليمات

ممنوعات في الامتحانات .. نصائح لطلاب الجامعات قبل انطلاقها

تصل إلى الحرمان .. عقوبات المخالفين لمحظورات دخول لجان الامتحانات

المدن الجامعية بعين شمس تعلن عن تعليمات جديدة لطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة





قال الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، إن الكلية ملتزمة بالقرارات الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، اليوم، مؤكدًا أنه تم الإعلان عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول.





وأشار "جلال" خلال تصريحاته لصدي البلد الي سير العملية التعليمية وفقا لنظام التعليم الهجين الذي يدمج بين التعليم عن بعد والتعليم بالشكل المباشر، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والتعقيم الدوري لقاعات التدريس، مؤكدا أن جميع الطلاب ستحضر ما بين 3-4 أيام أسبوعيًا، حسب طبيعة كل فرقة .









وأكد الدكتور احمد أنه يحضر بشكل قاطع دخول الطالب بجهاز محمول او ما يشبه من الأجهزة والوسائل الحديثة وفي حالة حضور الطالب الي مقر الامتحان ومعه جهاز محمول او ما يشابهه من الأجهزة والوسائل الالكترونية الحديثة يلتزم بتسليمها إلى مراقب القسم قبل دخول مقر الامتحان.





ونوه "جلال " ان حيازة الطالب لأي جهاز محمول أو ما يشابهه من الوسائل الالكترونية اثناء اداء الامتحان قرينة قاطعة لا تقبل اثبات العكس علي الغش او الشروع فيه بحسب الحال .





كما نشرت كلية الحقوق جامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" جداول امتحانات الفصل الدراسي لجميع الشعب.





واعتمد الدكتور ناجي عميد كلية الحقوق المحظورات داخل لجان الامتحانات وهي كالاتي:





_.يحظر دخول اللجنة بالمحمول او اي اجهزة اتصال ومخالفة ذلك يعد قرينة علي الغش والاخلال بنظام الامتحان

_ لن يسمح بدخول الامتحان بدون ارتداء الكمامة

_ لن يسمح بدخول لجنة الامتحان بدون إثبات الشخصية .

_ لن يسمح بدخول لجنة الامتحان بعد مرور خمس عشرة دقيقة من بدء الوقت المحدد لموعد الامتحان

_ يجب علي كل طالب مراجعة ارقام الجلوس وتقسيم المجموعة الخاصة بتوقيت ادائه الامتحان

_ لن يسمح بدخول اي كتب او مذكرات او أوراق ذات صلة بالامتحان

_يمنع التدخين داخل اللجان قطعيا





من جانبه قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس فى تصريحات لصدي البلد إن الكلية ملتزمة بالقرارات الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، اليوم، مؤكدا أنه تم الإعلان عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأشار عميد كلية العلوم إلى أنه يمكن لجميع الطلاب معرفة اماكن الجلوس واماكن الامتحانات من خلال الموقع الرسمي للكلية .

وأضاف الدكتور محمد أن الكلية تطبق عقوبات فورية في حال ثبوت الطالب انه يحمل أي وسيلة الكترونية قد تساعده علي الغش حتي اذا كانت مغلقة تماما يحرم من المادة أما في حالة ثبوت الغش من خلال اي وسيلة الكترونية او ورقية يتم تحويلة الي مجلس التأديب وهو ما يقرر العقوبة منوها ان العقوبة تصل الي الحرمان من الفصل الدراسي .

وأكد عميد كلية العلوم أنه من شروط دخول الطالب اللجنة توافر إثبات شخصية للطالب حتي يسمح له بالدخول إلى لجنة الامتحان والالتزام بارتداء الكمامة مشيرا الي انه لن يسمح للطالب دخول اللجنة بعد 15 دقيقة .



