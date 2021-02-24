مع تقلبات الجو.. 3 مشروبات تدفيك وتشعرك بالطاقة

وكشفًا لما قدمه موقع tasteofhome، إليكم ابرز المشروبات الطبيعية التي تساعد على التدفئة...

عصير التفاح الساخن والبرتقال

طريقة التحضير

غطي المزيج واطهيه على نار هادئة لمدة 2-4 ساعات أو حتى يسخن. تخلصي من شرائح البرتقال والقرنفل وعيدان القرفة. يقلب عصير التفاح قبل التقديم. استخدم شرائح برتقالية إضافية وعيدان القرفة لتزيين التزيين بالبرتقال.

غطي المزيج واطهيه على نار هادئة لمدة 2-4 ساعات أو حتى يسخن. تخلصي من شرائح البرتقال والقرنفل وعيدان القرفة. يقلب عصير التفاح قبل التقديم. استخدم شرائح برتقالية إضافية وعيدان القرفة لتزيين التزيين بالبرتقال.

كاكاو ساخن

مكونات

3 أكواب من الحليب المجفف الخالي من الدسم

1 كوب مزيج شوكولاتة سريعة التحضير

1 عبوة (5 أونصات) خليط بودنغ الشوكولاتة للطبخ والتقديم

1/2 كوب سكر حلويات

1/2 كوب كاكاو

كوب ماء مغلي





طريقة التحضير

في وعاء كبير جدًا ، اخلطي المكونات الستة الأولى. يُحفظ في وعاء محكم الإغلاق في مكان بارد وجاف لمدة تصل إلى 3 أشهر.