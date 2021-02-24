مع تقلبات الجو.. 3 مشروبات تدفيك وتشعرك بالطاقة

مع تقلبات الجو الشديدة، والطقس البارد، والأمطار الغزيرة، يفضل العديد من الأشخاص تناول المشروبات الساخنة التي تساعد على التدفئة، والشعور بالطاقة.
وكشفًا لما قدمه موقع tasteofhome، إليكم ابرز المشروبات الطبيعية التي تساعد على التدفئة...
عصير التفاح الساخن والبرتقال
مكونات
2 لتر تفاح أو عصير
1 كوب عصير أناناس
1 كوب عصير برتقال
1 ملعقة كبيرة سكر بني
1 ملعقة كبيرة عصير ليمون
1/8 ملعقة صغيرة ملح
4 شرائح برتقالية طازجة غير مقشرة (بسمك 1/4 بوصة)
4 أعواد قرفة
شرائح برتقال إضافية وعيدان قرفة
طريقة التحضير
امزج المكونات الستة الأولى، ضع البرتقال، والقرفة في منتصف كل شريحة برتقالية ؛ أضف إلى خليط عصير التفاح.
غطي المزيج واطهيه على نار هادئة لمدة 2-4 ساعات أو حتى يسخن. تخلصي من شرائح البرتقال والقرنفل وعيدان القرفة. يقلب عصير التفاح قبل التقديم. استخدم شرائح برتقالية إضافية وعيدان القرفة لتزيين التزيين بالبرتقال.
كاكاو ساخن
مكونات
3 أكواب من الحليب المجفف الخالي من الدسم
1 كوب مزيج شوكولاتة سريعة التحضير
1 عبوة (5 أونصات) خليط بودنغ الشوكولاتة للطبخ والتقديم
1/2 كوب سكر حلويات
1/2 كوب كاكاو
كوب ماء مغلي
طريقة التحضير
في وعاء كبير جدًا ، اخلطي المكونات الستة الأولى. يُحفظ في وعاء محكم الإغلاق في مكان بارد وجاف لمدة تصل إلى 3 أشهر.
لتحضير الكاكاو الساخن: ذوبي 1/3 كوب من مزيج الكاكاو في كوب من الماء المغلي.
طريقة عمل الموكا
المكونات
1/2 كوب كريمة خفق ثقيلة
1 ملعقة كبيرة سكر الحلويات
1 ملعقة صغيرة فانيليا مقسمة
1/4 كوب كاكاو
2 كوب ونصف كريمة
4 أكواب قهوة ساخنة قوية
1/2 كوب شراب بنكهة الكراميل
طريقة التحضير
في وعاء صغير ، اخفقي كريمة الخفق حتى تبدأ في التكاثف. أضف سكر الحلويات ونصف ملعقة صغيرة من الفانيليا .
في قدر كبيرة على نار متوسطة ، اخفقي الكاكاو ونصف الكريمة ونصف الكريمة حتى تصبح ناعمة. سخن حتى تتكون الفقاعات حول جوانب المقلاة.
اخفقي القهوة مع شراب الكراميل وباقي الفانيليا. حصص أعلى مع الكريمة المخفوقة. رُش عليها الصوص المفضل