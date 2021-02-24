(خاص) رئيس رابطة ريال مدريد في مصر: زيدان سيتخطى عقبة أتلانتا.. وتجمعاتنا متوقفة بسبب كورونا

قال إبراهيم القاضي مسئول رابطة جماهير ريال مدريد الرسمية في مصر، لموقع "صدى البلد"، عن مواجهة الميرينجي وأتلانتا المقرر لها مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.





ويلاقي ريال مدريد، فريق أتلانتا بإيطاليا مساء اليوم الأربعاء، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.







وقال القاضي: «الريال يعتمد في هذه المباريات على خبرته، وزيدان مدير فني ذكي يعرف جيدا كيفية التعامل مع الفرق الأوروبية، وأعتقد بالرغم من الوضع الصعب الذي يمر به الفريق بسبب غياب مجموعة من اللاعبين المهمين للإصابة، سيكون قادرا على إدارة المباراتين (الذهاب والإياب) بشكل جيد، وسيتخطى عقبة أتلانتا العنيد».







وحول تجمعات الرابطة والأماكن التي يلتقي فيها المشجعون قال: «للأسف تجمعاتنا متوقفة حاليا بسبب ظروف كوفيد 19 وخوفنا على الأعضاء، ولكن في العودة سنحاول أن نجمع المشجعين ونضع خطة من الإجراءات الاحترازية، وأغلب تجمعات الرابطة تكون في مدينة نصر بأماكن مفتوحة».







وعن فرص الريال في الفوز بلقبي دوري الأبطال والدوري الإسباني قال: «فرص الريال في الفوز بالدوري ليست بعيدة بل تكون أفضل من معظم الفرق حتي أتليتكو الذي أصبح يفقد العديد من النقاط، ولكن المهمة ليست سهلة هذا الموسم بسبب كثرة الإصابات وغياب العديد من اللاعبين المهمين عن تشكيل الريال».







وأضاف: «خبرة الريال ستحسم لقب الدوري في النهاية أما عن دوري الأبطال فأعتقد أن الريال سيصل لأدوار متقدمة في البطولة بخبرة زيدان واللاعبين وسيحاول أن يبرهن على أنه هو عنوان مسابقة دوري الأبطال».