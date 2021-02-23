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تعليم

للحصول على عضوية الأكاديمية العربية الألمانية للعلوم والإنسانيات .. عبر هذا الرابط

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 11:17 م
وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
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حسام الفقي
أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى إطار التعاون المبرم بين الأكاديمية والأكاديمية العربية الألمانية للعلوم والإنسانيات (AGYA) لدعم التعاون المصرى الألمانى فى مجال العلوم والتكنولوجيا ، أن الأكاديمية العربية الألمانية ومقرها أكاديمية برلين براندنبورغ للعلوم والإنسانيات (BBAW) في ألمانيا وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا (ASRT) في مصر.

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حيث أعلنت عن دعوتها للباحثين الشباب المتميزين والمهتمين بتعزيز التعاون العلمى والبحثى للتقدم بطلبات الالتحاق بعضوية الأكاديمية لعام 2021، على أن يكون اخر موعد للتقديم 11 أبريل 2021.

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وتعمل الأكاديمية العربية الألمانية على تعزيز التعاون البحثي بين الباحثين الشباب من جميع التخصصات و المتميزين فى مجال العمل البحثى و الأكاديمي ، وذلك إلى جانب دعمها لمشاريع مبتكرة متعددة التخصصات من قبل أعضائها في مختلف مجالات البحث والسياسة العلمية والتعليم، وقد حقق أعضاء الأكاديمية العربية الألمانية من 19 بلدًا حتى الآن العديد من المشاريع والمبادرات المشتركة بشأن مواضيع مثل التعليم العربي والألماني؛ التراث المشترك والتحديات المشتركة؛ الطاقة والمياه والبيئة؛ الصحة والمجتمع؛ والابتكار.

لمزيد من المعلومات عن التقديم والشروط يمكنك الدخول على هذا الرابط
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