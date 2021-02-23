قطعت جسده لتأكله.. حقيقة احتفال مصرية بالطلاق بـ تورتة على شكل طليقها.. صور

«سيدة مصرية تحتفل بطلاقها من زوجها بتورتة بنفس شكل حجم جسد طليقها وقامت بتقطيعها»، بهذا الوصف تصدر مواقع التواصل الإجتماعي صور مخيفة لكعكة متقنة الصنع على شكل رجل، مع تقطيعها من الأيدي والأرجل.





يرصد «صدى البلد» حقيقة القصة المتداولة عن صور تقطيع الكعك، بعدما ادعت سيدة مصرية أنها اتبعت هذه الطريقة لتنتقم من طليقها، وانتشرت على نطاق واسع على المجموعات النسائية على مواقع التواصل الإجتماعي، ليتضامن الكثير من النساء معها بأنها محقة في طريقة انتقامها من طليقها.





ولكن حقيقة الصور مختلفة تماما عن القصة الأخرى المتداولة، فهذه الصور من مقطع فيديو يحمل اسم "Feel Away" أو أشعر بالبعد، للمغني الراب البريطاني "سلوتاي" صاحب الـ 27 عاما بالاشتراك مع جيمس بلاك.





وتم طرح الفيديو كليب ومدته ثلاث دقائق و 36 ثانية، على الحساب الرسمي لقناة سلوتاي في 15 سبتمبر 2020، وحصدت خلال هذه المدة عدد مشاهدات وصل إلى مليون و770 ألف مشاهدة، ويبدأ بوجوده في عيادة نساء وبعد مشاهدته بعدد من النساء الحوامل وشعر وكأنه أيضا حامل، ظاهرا ببطن منتفخ.





وتدور أحداث الكليب أنه بعدما ترك خطيبته الحامل، وتخلى عنها، ذهب هو لغرفة الكشف متخيلا نفسه حامل ويلد، أما خطيبته فقد تزوجت من الطبيب، وتم الاحتفال بالزفاف مع تخيل جسده تحول إلى كعك وتم تقطيعه.