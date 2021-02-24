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رياضة

المدير الفني لـ سيمبا يكشف تفاصيل خطته للفوز على الأهلي

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 12:16 ص
الأهلي
الأهلي
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حسام الحارتي
قال ديديه جوميز، المدير الفني لنادي سيمبا التنزاني، إنه لم يتمكن من مواجهة النادي الأهلي أثناء توليه القيادة الفنية لنادي الإسماعيلي، مشيرًا إلي أن درس المارد الأحمر قبل مواجهته  مساء اليوم في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا والتي انتهت لصالح سيمبا بهدف نظيف.

وقال "ديديه جوميز" في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس"، صعوبة استرداد الكرة من لاعبي الأهلي أصعب تحد واجهنا في لقاء اليوم".

وتابع: "خطتي كانت الضغط على لاعبي الأهلي منذ البداية لتسجيل هدف مبكر وإنهاء المباراة خصوصاً في ظل امتلاك المارد الأحمر كتيبة جيدة في خط الدفاع".

وأتم: "كل لاعبي الأهلي متميزين وغياب علي معلول وحسين الشحات أثر على أداء اللاعبين بشكل كبير".

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي من منافسة سيمبا التنزاني بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما بعد ظهر اليوم بملعب مكابا بدار السلام؛ في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا. 

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