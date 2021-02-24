تامر أمين: مستعد أبوس على رأس كل واحد صعيدي.. فيديو

سرد الشيخ محمود التهامى المنشد الدينى ، موقف جمعه بالإعلامى تامر أمين منذ 3 أيام ، قائلاً: "كنت في إحدى الحفلات، ولقيت تامر أمين في وشي وقلتله ده إنت ليلتك سوده وجايلنا لحد هنا".





ليرد أمين: "والله ياشيخ محمود أنا مستعد أبوس على راسك وراس كل صعيدي في الدنيا".





وأضاف "التهامي" في لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة "ON"، أنه فوجئ بالضجة التي حدثت بعد تصريحات الإعلامي تامر أمين، كما فوجئ بالجميع يتصلون به، ويطلبون منه أن يرد عليه.





وتابع قائلاً: "تعجبت وقلت لنفسي تامر أتجنن ولا إيه؟ لأنه من محبين الصعايدة ومن المُشيدين بهم دائمًا، وقلت لنفسي: يا ترى إيه اللي حصل له؟"، مضيفاً أنه شاهد الحلقة ولاحظ أن فيه اجتزاء من سياق تصريحاته، وهناك من تعمد ذلك.