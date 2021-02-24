بالصدفة.. أب وأم يكتشفان 5 آلاف قرص مخدر داخل لعبة أطفال.. تفاصيل وصور

أصيب زوجان من ولاية "أريزونا" الأمريكية، بحالة صدمة لا توصف؛ بعد أن اكتشفا بالصدفة وجود قرابة 5 آلاف قرص من مخدر يُعرف باسم " الفينتانيل " داخل لعبة كانا قد اشترياها من أجل طفلتهما، من متجر متخصص في بيع السلع المستعملة.





ووفقًا لما أوردته تقارير إخبارية حول الواقعة، فإن الأبوين اشتريا اللعبة، وهي عبارة عن دمية محشوة، من متجر يوجد بمدينة "الميراج" في "أريزونا" الأسبوع الماضي، وقررا بطبيعة الحال غسل الدمية قبل تقديمها لطفلتها كونها دمية مستعملة؛ وأثناء عملية التنظيف، انتبه الأبوان لوجود كيس بداخله أقراص اشتبها في أمرها، ولذلك قررا إبلاغ الشرطة وتمت مصادرة هذه الأقراص بعد التأكد من أنها أقراص مخدرة، وتبين أن عددها يصل إلى 5 آلاف قرص.





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وشاركت الشرطة المحلية في وقت لاحق لقطات مصورة لأقراص "الفينتانيل" المخدرة التي عُثِر عليها داخل الدمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مع الإشادة بيقظة الأبوين وحسن تصرفهما، وجاء في نص المنشور ما مفاده أن الأبوين أحسنا التصرف بإبلاغهما الشرطة بمجرد العثور على تلك الأقراص، كما تضمن المنشور نصيحة للآباء والأمهات بضرورة تفقد كافة الأغراض المستعملة والمفتوحة من قبل من أجل سلامة عائلاتهم.





وقوبلت تفاصيل هذه الواقعة بتفاعل ملحوظ من قبل السكان المحليين بعد مشاركتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأعرب العديد منهم عن ارتياحهم كون الأبوين تفقدا الدمية قبل السماح لطفلتهما باللعب بها، وكان من ضمن تعليقاتهم أيضًا: "يا له من أمر مخيف.. تخيل ماذا يحدث إذا ابتلع طفل كمية صغيرة من الأقراص المخدرة!".





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تجدر الإشارة إلى أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) صنفت مخدر "الفينتانيل" باعتباره أخطر مخدر في الولايات المتحدة الأمريكية، وعادة ما يصف الأطباء هذا العقار لعلاج الآلام الشديدة (مثل آلام السرطان في مراحل متقدمة)، إذ إنه أقوى 100 مرة من "المورفين".



