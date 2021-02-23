ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

صياد يعثر على سمكة قرش غريبة بوجه إنسان.. فيديو وصور

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 03:25 م
سمكة قرش غريبة بوجه
سمكة قرش غريبة بوجه إنسان
Advertisements
يارا زكريا
عثر صياد على سمكة قرش صغيرة بوجه إنسان، حيث تمتلك عينين دائريتين كبيرتين فوق أنفها وفمها، وذلك بينما كان يصطاد قبالة سواحل مقاطعة نوسا تينجارا الشرقية الإندونيسية.


ووفقًا لصحيفة «الديلي ميل» البريطانية، اندهش الصياد عبد الله نورين، صاحب الـ 48 عامًا، عند رؤيته لسمكة القرش الغريبة أثناء رحلة صيد عادية له بالمياه.    


وعندما فتح عبد الله نورين بطن سمكة القرش كان بداخلها ثلاثة أطفال صغار، منها اثنان يشبهان أمهما، مما زاد من حيرة الصياد الإندونيسي ودفعه للاحتفاظ بها.


وأوضح عبد الله نورين أن منزله مكتظ بالناس الذين يريدون رؤية سمكة القرش الصغيرة، كما عرض عليه بعضهم شراءها، لكنه رفض معتقدًا أنها ستجلب له الحظ السعيد.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ننشر حقيقة تأجيل الدراسة والامتحانات لطلاب الجامعات

حظر تغيير استخدام الجراجات والبدرومات.. 10 شروط لتراخيص البناء الجديدة

قناة مجانية تعلن إذاعة مباراتي الأهلي والزمالك بأبطال إفريقيا اليوم

بعد مطابقته للشروط.. موقف محمد صلاح من الحصول على الجنسية الإنجليزية

قبل عودة الدراسة.. ننشر ضوابط غلق المنشآت التعليمية حال حدوث إصابات بـ كورونا

كانوا بيتفسحوا.. تفاصيل مأساوية يكشفها شاهد عيان في غرق 20 شخصا في الإسكندرية

بعد فيديوهات عبد الناصر زيدان.. خالد الغندور: لن أعيب في خلق الله

كريستال بالاس يكشف لـ صدى البلد حقيقة عرض النصف مليار جنيه لـ ضم مصطفى محمد

الحكومة تنفي نزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري

كيلو الفراخ البلدي بـ36 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

فى عيد ميلادها.. تعرف على عمر حلا شيحة وعدد زيجاتها

15 دقيقة تعادل سلبي.. درجة الحرارة تمنح سيبما التنزاني التفوق على الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأكلة الرسمية في الشتاء.. وصفات مختلفة لعمل العدس

سعر ومواصفات إنفينيتي QX80 2021 في السعودية.. صور

دراسة : تأثيرات كورونا على الجسم مستمرة حتى بعد التعافي بـ 6 أشهر