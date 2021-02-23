صياد يعثر على سمكة قرش غريبة بوجه إنسان.. فيديو وصور

عينين دائريتين كبيرتين فوق أنفها وفمها، وذلك بينما كان يصطاد قبالة سواحل مقاطعة نوسا تينجارا الشرقية الإ ندونيسية.

عثر صياد على سمكة قرش صغيرة بوجه إنسان، حيث تمتلك









ووفقًا لصحيفة «الديلي ميل» البريطانية، اندهش الصياد عبد الله نورين، صاحب الـ 48 عامًا،

عند رؤيته لسمكة القرش الغريبة أثناء رحلة صيد عادية له بالمياه.









وعندما فتح عبد الله نورين بطن سمكة القرش كان بداخلها ثلاثة أطفال صغار، منها اثنان يشبهان أمهما، مما زاد من حيرة الصياد الإندونيسي ودفعه للاحتفاظ بها.











عبد الله نورين أن منزله مكتظ بالناس الذين يريدون رؤية سمكة القرش الصغيرة ، كما عرض عليه بعضهم شراءها، لكنه رفض معتقدًا أنها ستجلب له الحظ السعيد. وأوضح











