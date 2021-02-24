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فن

ليلى أحمد زاهر تتألق بإطلالة شتوية بالأبيض والأسود.. صور

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 04:28 ص
ليلي احمد زاهر
ليلي احمد زاهر
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محمد بدران
تألقت الفنانة ليلى احمد زاهر، في أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" على طريقة "الأبيض والأسود".

وظهرت ليلى زاهر في الصورة التي نشرتها  بإطلالة شتوية و"فراء" مميز ومكياج ناعم أبرز جمال ملامحها وعلقت "آخر واحد.. أعدك".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر مسلسل "في بيتنا روبوت" بطولة كل من شيماء سيف وعمرو وهبة وليلي زاهر وهشام جمال ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي، وهو مسلسل اجتماعي درامي كوميدي.

يُعرض المسلسل على شاشة CBC، من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة "سي بي سي"، كما يُعرض على قناة "سي بي سي دراما" في تمام الساعة العاشرة مساءً.

وشاركت ليلى أحمد زاهر في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل الفتوة مع ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، أحمد خالد صالح، مي عمر، ورياض الخولي، وأحمد خليل، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.     

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