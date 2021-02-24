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فن

إيرادات فيلم وقفة رجالة تقترب من 17 مليون جنيه

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 05:14 ص
فيلم وقفة رجالة
فيلم وقفة رجالة
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سعيد فراج
حقق فيلم "وقفة رجالة" إيراداً منذ طرحه يوم الثلاثاء 13 فبراير، قدره 160 ألف جنيه، لتقفز إيراداته الإجمالية حتى الآن إلى 16 مليونا و931 ألف جنيه بعد 3 أسابيع من عرض الفيلم بدور العرض السينمائي.

وقال الموزع السينمائى محمود الدفراوى لـ "صدى البلد": إن إجمالي إيرادات فيلم "وقفة رجالة" بلغت قيمتها 5 ملايين جنيه.

بدأ عرض الفيلم في منتصف يناير الحالى، من بطولة ماجد الكدوانى، وسيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل، التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى إيمان السيد والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.

"وقفة رجالة" تدور أحداثه فى إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، ويعانى كل واحد منهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.
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