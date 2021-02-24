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مرأة

إطلالة جديدة لـ مي سليم تبرز جمالها

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 08:03 ص
مي سليم
مي سليم
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أسماء عبد الحفيظ

شاركت مي سليم، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة جديدة لها.

وظهرت مي سليم في الصورة بمكياج جذاب مما أثار إعجاب متابعيها، ارتدت بورنيطة ذات اللون البنفسجي الجذاب.

وأكملت الإطلالة بشعرها الأشقر المنسدل على الأكتاف، وعيناها ذات اللون العسلي.

وكانت الفنانة مي سليم، قد أشارت إلى أنها سافرت مؤخرا إلى العاصمة اللبنانية بيروت لاستكمال تصوير مشاهدها في مسلسل «لحم غزال» الذي ينافس في الموسم الدرامي الرمضاني للعام الجاري 2021.

وأضافت مي سليم، في تصريح خاص لـ صدى البلد، أنها مستمرة في تصوير مشاهدها بمسلسل «لحم غزال» في بيروت حتى آخر فبراير الجاري، على ان تعود إلى مصر أول مارس المقبل وتستأنف بعدها تصوير المشاهد.

مسلسل «لحم غزال» تدور أحداثه في قالب اجتماعي، والمسلسل بطولة غادة عبد الرازق، وشريف سلامة، وشريف الدسوقي، ويوسف وائل نور، وعارفة عبد الرسول، ومي سليم، ومن تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.

وتعيش مي سليم، في حالة نشاط فني خلال الفترة الحالية، إذ تألقت مؤخرًا في مسلسل «ضربة معلم» مع الفنان محمد رجب، بالإضافة إلى مسلسل «بأثر رجعي»، وتدور أحداثه في قالب تشويقي مثير ويرصد قضايا معاصرة اجتماعية، وتم عرضه علي إحدى المنصات الإلكترونية.

مي سليم مي سليم
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