ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

كولومبيا تسمح باستخدام لقاح "أكسفورد/أسترازينيكا" في حالات الطوارئ

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 08:29 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أعلن رئيس هيئة الأغذية والأدوية في كولومبيا خوليو سيزار ألدانا السماح باستخدام لقاح "أكسفورد/أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا المستجد في حالات الطوارئ بالبلاد.

وقال ألدانا -حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء- إنه من المتوقع أن تحصل كولومبيا على أولى جرعات اللقاح خلال الأسابيع المقبلة عبر آلية "كوفاكس".

ويعد هذا اللقاح هو الثالث لذي تسمح كولومبيا باستخدامه في البلاد حيث وافقت السلطات في وقت سابق على استخدام لقاح "سينوفاك" الصيني ولقاح "فايزر/بايونتك".

يشار إلى أن حملة التطعيمات ضد فيروس كورونا المستجد في كولومبيا قد بدأت في 17 من شهر فبراير الجاري.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 سيارات استعان بها أحمد زكي فى مهمة رسمية.. اعرف القصة | صور

موظف يزيف عملية اختطافه للتغيب عن عمله.. وهكذا أكتشفت خدعته

إطلالة جديدة لـ مي سليم تبرز جمالها