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أخبار البلد

وزيرا النقل المصري والخارجية والتجارة المجري يبحثان التعاون في مجال تصنيع 200 عربة نوم جديدة

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 11:33 ص
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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حمادة خطاب
التقى الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل، بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة المجري بحضور كل من رئيس هيئة السكك الحديدية ورئيس شركة ترانسماش هولدنج المجرية، وذلك على هامش استقبال الدفعة الأولى من العربات الجديدة الموردة من المجر ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة والتي تم توقيعها بين هيئة السكك الحديدية، وشركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري بقيمة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو، والتي وصل منها حتى الآن 260 عربة.


وفي بداية اللقاء، أشاد الجانبان بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين والتي كان من ثمارها صفقة العربات التي يتم توريدها، والتي تعتبر الأكبر في تاريخ سكك حديد مصر، حيث أعرب وزير الخارجية والتجارة المجري عن  تقديره لهذه الصفقة التي وصفها بالعلامة المضيئة في مجال التعاون بين الجانبين، مؤكدًا على التزام الجانب المجري  بالمواعيد المحددة لتوريد العربات، موجهًا الدعوة  لوزير النقل لزيارة المجر لحضور اعمال شحن الدفعة الأولى من  العربات المكيفة المصنعة في المجر يونيو 2021. 


كما أعرب بيتر سيارتو، عن  تطلع الشركات المجرية الى التعاون مع الجانب المصري في مجال توطين صناعة النقل وكذلك في مجال الدراسة والتدريب للطلبة الشباب ولمهندسي السكة الحديد في مجال تكنولوجيا النقل، كما أبدى الجانب المجري الاهتمام بتدشين تعاون مثمر مع الجانب المصري في مجال توطين صناعة السكك الحديدية، لافتًا إلى الاهتمام بالتعاون في مجال تصنيع 200عربة نوم سكة حديد جديدة مع توطين صناعتها في مصر من خلال التعاون بين الشركات المجرية ووزارة النقل المصرية والهيئة العربية للتصنيع وفقًا للمواصفات التي تضعها هيئة السكك الحديدية المصرية مع توفير التمويل اللازم للصفقة.


من جانبه رحب الفريق مهندس كامل الوزير، بالتعاون المشترك الحالي وبإلتزام الجانب المجري بالمواعيد المحددة لتوريد العربات خاصة وأن العمل يجري على قدم وساق في وزارة النقل لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية  بالتطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية وعدم تشغيل أي قطارات قديمة على خطوط الشبكة بنهاية العام الحالي، مؤكدا أهمية زيادة حجم المشروعات المشتركة سواء في مجال عربات النوم أو في مشروعات النقل الأخرى مثل مشروعات النقل بمحافظة الإسكندرية مثل مشروعي تطوير خط أبو قير وتحويله إلى مترو وكذلك إعادة تأهيل ترام الرمل خاصة مع توافر تمويلها وأهميتها الكبيرة في إحداث نقلة نوعية كبيرة في وسائل النقل بمحافظة الإسكندرية.

وأشاد  الوزير باهتمام الجانب المجري بارسال طلبة مصريين للمجر من خلال منح تعليمية في كافة المجالات، مشيرا إلى إمكانية إرسال مهندسي السكة الحديد للمجر للتدريب على تكنولوجيا السكة الحديد، مشيرا إلى أن القيادة السياسية وجهت بتخريج أجيال جديدة من المهندسين الشباب تستطيع مواكبة التطور الكبير في قطاع النقل بمصر وذلك بالتزامن مع تخريج دفعات جديدة من الفنيين المتخصصين من المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديدية بوردان.
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