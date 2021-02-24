شاهد.. حملة للتبرع بالدم بمشاركة الضباط والأفراد والمجندين بمديرية أمن القاهرة

قامت مديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بتنظيم حملة للتبرع بالدم، شارك فيها الضباط والأفراد والمجندون والموظفون المدنيون بالإدارة العامة لقوات أمن القاهرة، وذلك بعد اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل جميع الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





يأتي ذلك فى إطار الدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية وحرصها على مد جسور التواصل الاجتماعى من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات، ولا سيما المساهمة فى رعاية المرضى.







وأعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لوزارة الداخلية ولجميع المتبرعين بها على هذا الدور الإنسانى الذى يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.



