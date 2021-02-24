ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

شاهد.. حملة للتبرع بالدم بمشاركة الضباط والأفراد والمجندين بمديرية أمن القاهرة

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 11:36 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد صبري
قامت مديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بتنظيم حملة للتبرع بالدم، شارك فيها الضباط والأفراد والمجندون والموظفون المدنيون بالإدارة العامة لقوات أمن القاهرة، وذلك بعد اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل جميع الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

 
يأتي ذلك فى إطار الدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية وحرصها على مد جسور التواصل الاجتماعى من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات، ولا سيما المساهمة فى رعاية المرضى.


وأعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لوزارة الداخلية ولجميع المتبرعين بها على هذا الدور الإنسانى الذى يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ضباط وطلبة كلية الشرطة ينظمون حملة للتبرع بالدم.. صور

حملة للتبرع بالدم بمشاركة الضباط والأفراد والمجندين بجنوب سيناء.. صور

حملة للتبرع بالدم بمشاركة الضباط والأفراد والمجندين بمديرية أمن الأقصر

ضباط وأفراد شرطة جنوب سيناء يشاركون في حملة للتبرع بالدم

ترشيحاتنا

آخر وقت لصلاة الصبح وهل يجوز أداء السنة قبلها ؟ .. أمين الفتوى يجيب

في ذكرى ميلاد محمود الجندي.. قصة حريق أعاده من الإلحاد للإسلام

إعلان من الصحة العالمية عن موعد انتهاء وباء كورونا

مصير لجنة إدارة الزمالك بعد إلغاء اللائحة

إسرائيل تهدي شحنات من لقاح كورونا لـ 15 دولة

وهب حياته لله.. قناوي يقضى يومه متطوعًا فى استخراج جثث الغرقى من النيل.. شاهد

Advertisements

خلال ساعات.. قرارت مرتقبة من الأعلى الجامعات الخاصة بشأن الدراسة والامتحانات

سلمى الشيمي تستعرض أنوثتها على أنغام أغلى الحبايب.. فيديو

حالتان تزيد فيهما النفقة وتسقط عن الزوجة وفقا لمشروع القانون الجديد.. تفاصيل

بيألف.. شوبير يفتح النار على موسيماني عقب هزيمة الأهلي أمام سيمبا

لا يقع الطلاق المتعدد لفظا إلا طلقة واحدة.. تفاصيل جديدة فى مشروع قانون الأحوال الشخصية

بعد إصابته بكورونا وتصدره التريند.. تعرف على عمر الفنان يوسف شعبان

أدمن ابنته جنسيا وفض غشاء بكارتها.. والنيابة تحيل الأب للمحاكمة

بعد التراجع 5 جنيهات.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24-2-2021

اتحاد الكرة يستبعد فاروق جعفر من ترشيحات المدير الفني للجبلاية

لقطات مرعبة تحصد 8 ملايين مشاهدة.. كاميرا مراقبة تكشف قوى خفية تسحب طفلة من غرفتها

بعد آخر تغيير.. أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية

مساعد وزير الداخلية الأسبق: الأدوات الكهربائية الرديئة والدفايات قنابل موقوتة بالمنازل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 سيارات استعان بها أحمد زكي فى مهمة رسمية.. اعرف القصة | صور

موظف يزيف عملية اختطافه للتغيب عن عمله.. وهكذا أكتشفت خدعته

إطلالة جديدة لـ مي سليم تبرز جمالها