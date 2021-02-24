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سيارات

لاندروفر ديفيندر تحصل على ترقيات جديده خاصة بالطرق الوعرة

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 04:09 م
ترقيات جديده خاصة
ترقيات جديده خاصة بالطرق الوعرة
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كريم عاطف
استطاعت شركة السيارات الانجليزية لاند روفر أن تحقق مكانة فريدة على مستوى العالم، وخاصة لدى جمهورها من محبي سيارات الطرق الوعرة وعاشقي المغامرات، وذلك منذ تأسيسها عام 1978 واتخذت مقاطعة وركشير مقرًا لها، ومن خلال باقة مختلفة من الاصدارات المقدمة تمكنت الأيقونة التي تحمل لقب الصانع ولكن تحت مسمى ديفيندر، أن تتألق داخل الأسواق العالمية لاحتوائها على العديد من القدرات الفنية.

وقامت شركة New Defender Mods الخاصة بمجال تعديل السيارات، بإضافة عدة عناصر تزيد من قوة السيارة على الطرق الوعره، وظهر ذلك من خلال حامل السقف المعدني، والذي زود بحافظة من الجلد تحتوي على مواد المساعدة، و قامت بوضع صادم أمامي متعدد المقاطع، بالاضافة إلى عجلات كبيرة تحتوي على نقشات مميزة، تمنح السيارة الأفضلية في التعامل مع التضاريس المختلفة بلغ قياسها 34 بوصة، وتدعمها جنوط معدنية باللون الاسود بتصميم هندسي مكون من 5 اضلاع.

كما يتوافر بالسيارة عتبات جانبية، و شداد خلفي لمهام الجر، و عواكس ضوئية جانبية تزين الصادم الخلفي، و مصابيح امامية وخلفية تعمل بتقنية LED، و تحتوي من الداخل على راديو سي بي 80 محطة اذاعية، و ثلاجة داخلية.

وتضم السيارة من الداخل محتويات قياسية مثل لوحة عدادات دجيتال، و شاشة لعرض الوسائط المتعددة و انظمة الملاحة و GPS، تدعم تطبيقات الهاتف الزكي، و مقود حركة متعدد المهام.

وتستمد السيارة قوتها من سواعد محرك هجين، مكون من 6 اسطوانات، متصل بشاحن توربيني مزدوج، بسعة 3000 سي سي، قادر على انتاج قوة 395 حصان، وبعزم دوران يبلغ 406 رطل/قدم، إلى جانب حزمة وسال الحماية و الأمان، و انظمة المكابح المتطورة.
لاندروفر ديفيندر تحصل على ترقيات جديده خاصة بالطرق الوعرة
لاندروفر ديفيندر تحصل على ترقيات جديده خاصة بالطرق الوعرة
لاندروفر ديفيندر تحصل على ترقيات جديده خاصة بالطرق الوعرة
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