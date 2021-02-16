تعرف على قدرات صاحبة المهام الشاقة .. لاند روفر ديفندر ووركس وإصدار خاص للمغامرات

تتخذ سيارة الدفع الرباعي لاند روفر ديفندر ووركس تروفي شهرة واسعة، وسط جمهورها من محبي السفر والمغامرات ومجال البعثات، وستواصل الشركة الإنجليزية مهامها في إنتاج كمية محدودة من هذا الطراز بعدة تعديلات هندسية في التصميم الخارجي و قدرات فنية أيضًا، لفعالية لاند روڤر تروفي، والتي سوف تكون بحضور باقة من سيارات ديفيندر الجديدة، و عدد من العلامات التجارية المختارة.





تأتي السيارة بمحرك V8 ثماني الاسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 504 حصان، وعزم دوران 515 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من طراز ZF مكون من 8 سرعات.

بينما تتميز بطلاء باللون الأصفر "إيستنور" العريق، و سوف تأتي بمصابيح دائرية الشكل في الواجهة الأمامية بخيارات LED، و شبكة سقف علوية، و عجلات كبيرة تمنح السيارة أفضلية التعامل مع التضاريس المختلفة، بالاضافة إلى اقواس نصف دائرية باللون الأسود "نارفيك" تزين ناحية العجلات.





كما حصلت السيارة على كشافات دائرية رباعية بالناحية العلوية من السقف، تعمل بتقنية LED تزيد من مستوى الرؤية، و اشارات صفراء على الرفارف الجانبية، و يزين شعار لاند روفر العريق أبواب السيارة الأمامية، بالاضافة إلى شبكة الصادم الأمامي.



