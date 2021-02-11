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سيارات

عودة لاندروفر ديفندر كلاسيك سيارة فيلم أفريكانو بمحرك جبار.. صور

الخميس 11/فبراير/2021 - 11:00 ص
لاند روفر ديفندر
لاند روفر ديفندر land rover defender works v8 trophy
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اشرف عطية
من منا لم يشاهد فيلم "أفريكانو"، الذي يعتبر من أول الأفلام المصرية التي سلطت الضوء على جمال القارة السمراء، وجميع من شاهد هذا الفيلم من عشاق السيارات لفت انتباهه وجود سيارة صحراوية مكشوفة من طراز لاند روفر ديفندر land rover defender التي شهدث أحداث مطاردات الغابة.


عادت هذه السيارة لاند روفر ديفندر land rover defender من جديد والتي كشفت عنها لاندروفر كلاسيك تحت مسمى land rover defender works v8 trophy المحدود بتصميم مميز وفريد جدًا، وتنوي الشركة صنع 25 وحدة فقط من الإصدار.


سيتوفر الإصدار السيارة لاند روفر ديفندر land rover defender works v8 trophy بفئتين مختلفتين، 90 و110، كلاهما بنفس الطلاء الأصفر مع لمسات سوداء أنيقة على أقواس العجلات وغطاء المحرك والباب الخلفي لتكون عودة الي الزمن الجميل لهذا العصر.


حصلت السيارة لاند روفر ديفندر land rover defender works v8 trophy على محرك V8 سعة 5000 سي سي بالتنفس الطبيعي بدون تيربو بقوة 400 حصان وعزم 515 نيوتن متر، وهذا المحرك الجبار متصل بناقل أوتوماتيكي 8 سرعات ونظام دفع كلي للعجلات.


تأتي لاند روفر ديفندر land rover defender works v8 trophy بجنوط 16 بوصة ومقاعد Recaro رياضية وجلود سوداء بتخييط أصفر ونظام معلومات ترفيهية حصري لسيارات لاندروفر كلاسيك.


يبدأ سعر السيارة لاند روفر ديفندر land rover defender works v8 trophy من 195,000 جنيه استرليني في بريطانيا، أي حوالي 4 ملايين و202 جنيه مصري دون أي جمارك أو رسوم. 
عودة لاندروفر ديفندر كلاسيك سيارة فيلم أفريكانو بمحرك جبار.. صور
عودة لاندروفر ديفندر كلاسيك سيارة فيلم أفريكانو بمحرك جبار.. صور
عودة لاندروفر ديفندر كلاسيك سيارة فيلم أفريكانو بمحرك جبار.. صور
عودة لاندروفر ديفندر كلاسيك سيارة فيلم أفريكانو بمحرك جبار.. صور
عودة لاندروفر ديفندر كلاسيك سيارة فيلم أفريكانو بمحرك جبار.. صور
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