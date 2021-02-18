لعشاق الفخامة في السعودية.. هذه السيارة مناسبة لك

يبحث دائما عشاق السيارات في الخليج عن الموديلات المميزة التي تجمع بين الفخامة والتكنولوجيا والراحة ،ومن بين أفضل هذه الموديلات هي لاندر روفر ديسكفري موديل 2021 .
مواصفات لاند روفر ديسكفري 2021
تستمد السيارة قوتها بمحرك توربيني 4 إسطوانات ، وينتج قوة 246 حصان ، وتعمل بنظام دفع خلفي AWD ، كما أن السيارة تحظي بمنظومة تقنية متميزة ، حيث تتمع بشاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطي ، وذلك بقياس 10.0بوصة .
كما تتوفر السيارة بأنظمة آبل كار بلاي وأندرويد أتو، بالإضافة وخاصية الإتصال اللاسلكي بالإنترنت ، ونظام صوتي مكون من 6 سماعات مكبرة ، بالإضافة 180 وات ،وذلك مع توفير خاصية شحن لاسلكي للهواتف الذكية .
بالنسبة لوسائل الأمان تتمتع السيارة بحماية السائق ، ومساعدته ،بالإضافة إلى الفرامل ذاتية التفعيل مع أنظمة استشعار لرصد الأرصفة ، بالإضافة نظام الحفاظ على المسار، بالإضافة إلى ضبط السرعة.
سنجد أن السيارة تتمتع بأجهزة قياس رقمية ، ونظام إضاءة ، كما تعتبر سيارة لاند روفر من أفضل السيارات على الطرق الوعرة والسير على الجبال ، يقدر سعر السيارة في السعودية بقيمة 218 ألف ريال سعودي.
مواصفات لاند روفر ديسكفري 2021
تستمد السيارة قوتها بمحرك توربيني 4 إسطوانات ، وينتج قوة 246 حصان ، وتعمل بنظام دفع خلفي AWD ، كما أن السيارة تحظي بمنظومة تقنية متميزة ، حيث تتمع بشاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطي ، وذلك بقياس 10.0بوصة .
كما تتوفر السيارة بأنظمة آبل كار بلاي وأندرويد أتو، بالإضافة وخاصية الإتصال اللاسلكي بالإنترنت ، ونظام صوتي مكون من 6 سماعات مكبرة ، بالإضافة 180 وات ،وذلك مع توفير خاصية شحن لاسلكي للهواتف الذكية .
بالنسبة لوسائل الأمان تتمتع السيارة بحماية السائق ، ومساعدته ،بالإضافة إلى الفرامل ذاتية التفعيل مع أنظمة استشعار لرصد الأرصفة ، بالإضافة نظام الحفاظ على المسار، بالإضافة إلى ضبط السرعة.
سنجد أن السيارة تتمتع بأجهزة قياس رقمية ، ونظام إضاءة ، كما تعتبر سيارة لاند روفر من أفضل السيارات على الطرق الوعرة والسير على الجبال ، يقدر سعر السيارة في السعودية بقيمة 218 ألف ريال سعودي.