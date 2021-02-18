ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

لعشاق الفخامة في السعودية.. هذه السيارة مناسبة لك

الخميس 18/فبراير/2021 - 03:00 ص
لاند روفر ديسكفري
لاند روفر ديسكفري 2021
Advertisements
أماني نوار
يبحث دائما عشاق السيارات في الخليج عن الموديلات المميزة التي تجمع بين الفخامة والتكنولوجيا والراحة ،ومن بين أفضل هذه الموديلات هي لاندر روفر ديسكفري موديل 2021 .

مواصفات لاند روفر ديسكفري 2021

تستمد السيارة قوتها بمحرك توربيني 4 إسطوانات ، وينتج قوة 246 حصان ، وتعمل بنظام دفع خلفي AWD ، كما أن السيارة تحظي بمنظومة تقنية متميزة ، حيث تتمع بشاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطي ، وذلك بقياس 10.0بوصة .

كما تتوفر السيارة بأنظمة آبل كار بلاي وأندرويد أتو، بالإضافة وخاصية الإتصال اللاسلكي بالإنترنت ، ونظام صوتي مكون من 6 سماعات مكبرة ، بالإضافة 180 وات ،وذلك مع توفير خاصية شحن لاسلكي للهواتف الذكية .

بالنسبة لوسائل الأمان تتمتع السيارة بحماية السائق ، ومساعدته ،بالإضافة إلى الفرامل ذاتية التفعيل مع أنظمة استشعار لرصد الأرصفة ، بالإضافة نظام الحفاظ على المسار، بالإضافة إلى ضبط السرعة.

سنجد أن السيارة تتمتع بأجهزة قياس رقمية ، ونظام إضاءة ، كما تعتبر سيارة لاند روفر من أفضل السيارات على الطرق الوعرة والسير على الجبال ، يقدر سعر السيارة في السعودية بقيمة 218 ألف ريال سعودي.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

موديل 2014 .. مليون و300 ألف سعر سيارة رنج روفر

تعرف على سيارات لاند روفر القديمة وتقنياتها المذهلة.. صور

شاهد.. اختبار السيارة لاند روفر رنج روفر 2022

تصل لـ 1.6 مليون.. مواصفات وأسعار مرسيدس S-CLASS في مصر..صور

من أفضل موديلات جيب .. تعرف على مواصفات رينيجيد 2016 في سوق المستعمل

للعائلات المقيمة في السعودية.. تويوتا لاند كروزر الأفضل لكم

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والصحة| تأثير استهلاك الكافيين المنتظم على بنية الدماغ.. ماذا يحدث للجسم عند تناول البصل المشوي؟

شاهد.. كيف يقسم رجل أوقاته بين زوجتين في منزل واحد؟

تعرف على أسعار ومواصفات تويوتا راش موديل 2021 في السوق الخليجي

بلادي خسرت كثيرا.. رغد صدام حسين تعلق على غزو والدها للكويت

لـ صحة أسرتك.. احذري تخزين هذه الأطعمة لفترات طويلة

إقالة محمد يوسف من تدريب نادي البنك الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب مقابلة خطيبته.. خمسيني مهدد بالسجن لـ 6 أشهر .. ما القصة؟

تعرف على أسعار ومواصفات تويوتا راش موديل 2021 في السوق الخليجي

مسنة تطعن زوجها الرابع بسكين مطبخ حتى الموت.. والسبب شاحن آيباد