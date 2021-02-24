بعد حادث دنفر.. أمريكا تجري فحصا معمّقًا لمحركات طائرات بوينج 777

اذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها، إجراء الهيئة المنظمة للطيران المدني في الولايات المتحدة، فحصا معمّقا للمحرّكات المزوّدة بها طائرات بوينج 777، المماثلة للمحرّك الذي احترق الأسبوع الماضي، خلال رحلة فوق مدينة دنفر الأمريكية، في حادث أدّى لوقف تشغيل العشرات من هذه الطائرات في أنحاء العالم.





وقالت "إدارة الطيران الفدرالي" في بيان، إنّه "يجب على الشركات الأمريكية المشغّلة لطائرات مجهّزة بمحرّكات معيّنة من طراز برات إند ويتني بي دبليو 4000 أن تفحص هذه المحرّكات قبل قيام هذه الطائرات بأي رحلة أخرى".





وأوضحت الهيئة الناظمة أنّها أصدرت هذا الأمر "نتيجة لعطل أصاب شفرات مروحة محرّك طائرة بوينج 777-200 بعيد إقلاعها من مطار دنفر الدولي السبت".