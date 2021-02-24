بعد التجديد له حتى سن المعاش.. محطات في حياة مفتي الجمهورية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 62 لسنة 2021، بتجديد تعيين الدكتور شوقي ابراهيم عبد الكريم علام مفتيًا لجمهورية مصر العربية حتي 12 أغسطس 2021 تاريخ بلوغه السن القانونية المقررة لترك الخدمة. أغسطس





وعين الدكتور شوقي علام مفتيًا للجمهورية، بداية من 4 مارس سنة 2013م، وذلك بعد حصوله على أكثر أصوات هيئة كبار العلماء في الاقتراع الذي أجرته لاختيار المفتي، بعدها تم تصديق رئيس الجمهورية على قرار تعيينه.













تولى منصب مفتي الديار المصرية، بداية من 4 مارس سنة 2013م.

رئيس المجلس الأعلى للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم 2015

عضو لجنة الدراسات الفقهية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية 2016

عضو بمجلس أمناء "منتدى تعزيز السلم"

أستاذ مساعد بقسم الفقه بكلية الشريعة والقانون بطنطا، من: 24/ 3/ 2002م.

أعير إلى معهد العلوم الشرعية بسلطنة عمان من سنة 2001 إلى 2010م

رئيس قسم الفقه وأصوله بمعهد العلوم الشرعية بسلطنة عمان من2007 إلى 2010م.

أستاذ بقسم الفقه بكلية الشريعة والقانون بطنطا من 28/ 9/ 2011.