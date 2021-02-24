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أخبار العالم

اشتعال الصراع.. تهديد صريح من وزير الدفاع الإسرائيلي لـ إيران

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 07:07 م
بيني جانتس
بيني جانتس
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محمد عثمان
أعلن وزير الدفاع الاسرائيلي، الأربعاء، أن جيش الاحتلال يستعد لحالة قد يضطر فيها لاتخاذ رد فعل ضد إيران، تزامنًا مع تصاعد التهديدات بين الطرفين.

وقال جانتس خلال حفل تخرج دفعة جديدة من ضباط جيش الاحتلال: "إننا نستعد لوضع قد نضطر فيه إلى منع إيران من حيازة السلاح النووي".

وأضاف: "هذه ليست معركة شخصية لكنها مهمة الدولة بأكملها، علينا العمل معا مع شركائنا".

وتابع: "يعمل الجيش الإسرائيلي حاليًا على تعزيز قواتنا ويستعد لأي سيناريو، بما في ذلك سيناريو نحتاج فيه إلى اتخاذ إجراء عملي لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية".

وأردف: "إيران تعد مشكلة عالمية وإقليمية قبل أي شيء آخر، وهي بالطبع تهدد إسرائيل، ولهذا السبب نحتاج إلى العمل مع حلفائنا في الولايات المتحدة وأوروبا، وشركائنا الجدد في الشرق الأوسط".

واتهمت إسرائيل إيران اليوم بتدمير عمليات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدة أن طهران تواصل تخصيب اليورانيوم، متخطية الخطوط الحمراء، في خطوات تصعيدية أكدت أنها لن تمر دون رد.

بدوره، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي في بيان إن ايران تواصل تخزين اليورانيوم المخصب وتخادع وتخفي إصرارها على التوصل إلى سلاح نووي، كما تقوم بتدمير ما تبقى من عملية تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كما رأى أن خطواتها المتطرفة تتطلب ردًّا دوليًا فوريًا. واعتبر أن "مساس إيران بالوسائل الخاصة بعمليات تفتيش المنشآت النووية ووقف العمل بالبروتوكول الإضافي هي خطوات متطرفة تتخطى كل الخطوط الحمراء التي وضعتها الأسرة الدولية وتفرغ الاتفاق النووي من أي مضمون.
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