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أخبار العالم

تدابير سريعة وصارمة.. فرنسا تعلن تدهور الأوضاع بسبب كورونا

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 08:36 م
كورونا في فرنسا
كورونا في فرنسا
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شريف سيد
أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء، تدهور الأوضاع بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد، مؤكدة أن الأمر مثير للقلق في عدد كبير من المقاطعات الفرنسية. 

وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابريل آتال، إن وضع جائحة كورونا في فرنسا في تدهور مستمر، حيث يثير القلق في نحو عشر مقاطعات. 

وأضاف أن هذا التدهور يفرض اتخاذ تدابير سريعة وصارمة، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء جان كاستيكس سيعقد مؤتمرا صحفيا عاجلا غدا الخميس.

وتفرض بعض المناطق  في فرنسا قرارات وتدابير سريعة وصارمة لمواجهة المخاطر الوشيكة التي تنتظرنا. 

في الشمال الفرنسي، من المتوقع اتخاذ قرارات لتقييد التنقل في فرنسا، على غرار الإغلاق في عطلة نهاية الاسبوع الساري على قسم من الكوت دازور في الساعات المقبلة.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أن خطة الحكومة لن تتغير، حيث الاستجابة المستهدفة أولًا ثم تدابير محدودة للكبح وتوسيع نطاقها إذا لزم الأمر. 

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