الشهر العقاري: تسجيل الوحدات السكنية يرفع من قيمتها

قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن تسجيل الوحدات السكنية في الشهر العقاري يعظم من دور الوحدة ويرفع قيمتها، وستكون هناك زيادة فى عملية البيع والشراء.





وأكد أن العقد المسجل يعد أموالا موضوعة فى منزل المواطن، موضحا أن المواطن من الممكن أن يحصل على أموال من أى جهة بضمان العقد.





وأضاف رئيس مصلحة الشهر العقاري، خلال برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن حجية العقد الابتدائى بين أطرافه فقط أما المسجل فى الشهر العقاري فيعد حجية على الجميع.





وأشار إلى أن الشخص الموجود فى مسكن لمدة 15 عامًا ويكون هناك هدوء ولا يمتلك أوراق ملكية يتم تحرير محضر ويكون هناك بحث وزيارة وسؤال لـ الجيران ومن خلالها يحرص المواطن على تسجيل عقار بالشهر العقاري.





وأوضح أنه أيضًا قانون التصالح ساهم فى تقنين المخالفات فى البناء.



