مفيش حاجة ببلاش .. امرأة تحصل على 8 آلاف دولار بدل أعمال منزلية من طليقها

منح قانون جديد في الصين الزوجات القدرة على طلب تعويضات عن الأعمال والخدمات المنزلية غير مدفوعة الأجر مثل رعاية الأطفال في حالة الطلاق.





وأمرت محكمة طلاق في بكين على رجل بدفع ما يعادل 7700 دولار كتعويض مالي لزوجته عن الأعمال المنزلية التي قامت بها خلال زواجهما الذي دام 5 سنوات. بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.





في حكم تاريخي صدر يوم الإثنين، حكمت محكمة مقاطعة فانجشان في بكين لصالح المرأة، وأمرت زوجها بدفع نفقتها الشهرية البالغة 2000 يوان، بالإضافة إلى دفعة لمرة واحدة قدرها 50 ألف يوان (7700 دولار؛ 5460 جنيه إسترليني) مقابل الأعمال المنزلية التي قامت بها خلال فترة العيش معا.





تكشف سجلات المحكمة أن الرجل - الذي تم الكشف عن لقبه فقط، تشين. قدم طلبًا للطلاق من زوجته، ولقبها وانج، العام الماضي. بعد أن تزوجا منذ عام 2015، كانت مترددة في البداية في الانفصال لكنها طلبت لاحقًا تعويضًا ماليًا، بحجة أن شريكها الذكر لم يقم بأي أعمال منزلية أو رعاية أطفال لابنهما.





يعد الحكم تاريخيًا لأنه يأتي بعد إدخال قانون مدني جديد في الصين، والذي دخل حيز التنفيذ هذا العام. وفقًا للقانون، يحق للزوجة المطالبة بتعويض أثناء الطلاق إذا كانت تتحمل مسؤولية غير متناسبة في تربية الأطفال، ورعاية الأقارب المسنين، ومساعدة الشركاء في عملهم.





قبل التشريع الجديد، لا يمكن للزوجات المطلقات المطالبة بالتعويض إلا إذا كن قد وقعن اتفاقية ما قبل الزواج، وهو أمر غير معتاد في الصين.





وعلى الرغم من القانون الجديد، تتخلف الصين عن معظم دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، حيث تقضي النساء الصينيات حوالي أربع ساعات في اليوم في القيام بأعمال غير مدفوعة الأجر - 2.5 ضعف ما يقضيه الرجال.