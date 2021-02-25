سكان منطقة يمين المحور في أرض اللواء يستغيثون من انقطاع مياه الشرب

اشتكى سكان منطقة يمين محور 26 يوليو- التابعة لمنطقة أرض اللواء، بالجيزة، فى رساله بعث بها لخدمة شكاوى " بين الناس " الذى يقدمها موقع صدى البلد، من انقطاع مياه الشرب عن المنطقة منذ الساعة الثانية ظهرا من دون إعلان الشركة عن أسبابه.





وقال خالد أحمد مطر أحد الأهالي المنطقة إن انقطاع المياه منذ الساعة الثانية ظهرا من دون إبداء إسباب أو صدور بيان توضيحي سابق أو لاحق عن الانقطاع من شركة المياه حتى الآن .





وأضاف : نحن بحاجة للمياه لقضاء احتياجاتنا اليومية والمنزلية، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، وضرورة الالتزام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين"، مطالبا بتدخل شركة المياه لرفع المعاناة عنهم.





وأشار إلى أن انقطاع المياه باستمرار أدى إلى حالة من الاستياء بين أهالي القرية، بسبب انقطاع المياه دون توجيه إنذار لهم لتوفير احتياجاتهم خلال فترات الانقطاع .





وناشد رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي التدخل لحل تلك الأزمة والتخفيف عنهم، خاصة في انتشار فيروس كورونا، وضرورة الالتزام بالنظافة الشخصية.

ويمكن التواصل مع القارئ من خلال الرقم التالي: 01279910064





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