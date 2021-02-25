ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

سكان منطقة يمين المحور في أرض اللواء يستغيثون من انقطاع مياه الشرب

الخميس 25/فبراير/2021 - 07:01 ص
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
اشتكى سكان منطقة يمين محور 26 يوليو- التابعة لمنطقة أرض اللواء، بالجيزة، فى رساله بعث بها لخدمة شكاوى " بين الناس " الذى يقدمها موقع صدى البلد، من انقطاع مياه الشرب عن المنطقة منذ الساعة الثانية ظهرا من دون إعلان الشركة عن أسبابه.

وقال خالد أحمد مطر أحد الأهالي المنطقة إن انقطاع المياه منذ الساعة الثانية ظهرا من دون إبداء إسباب أو صدور بيان توضيحي سابق أو لاحق عن الانقطاع من شركة المياه  حتى الآن  .

وأضاف : نحن بحاجة للمياه لقضاء احتياجاتنا اليومية والمنزلية، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، وضرورة الالتزام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين"، مطالبا بتدخل شركة المياه لرفع المعاناة عنهم.  

وأشار إلى أن انقطاع المياه باستمرار أدى إلى حالة من الاستياء بين أهالي القرية، بسبب انقطاع المياه دون توجيه إنذار لهم لتوفير احتياجاتهم خلال فترات الانقطاع .

وناشد رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي التدخل لحل تلك الأزمة والتخفيف عنهم، خاصة في انتشار فيروس كورونا، وضرورة الالتزام بالنظافة الشخصية.
  
ويمكن التواصل مع القارئ من خلال الرقم التالي: 01279910064

اقرأ ايضا

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتساب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أهالى فاقوس يشكون من استمرار انقطاع المياه بسبب كسر ماسورة أبو شلبى

سكان منطقة مساكن السيول فى أبو تيج يشكون جحيم استمرار انقطاع المياه

استجابة لـ صدى البلد.. القابضة لمياه الشرب تستجيب لشكوى أهالي "عين شمس" من انقطاع المياه

أهالي مدينة السادات في إمبابة يستغيثون من الانقطاع الدائم للكهرباء

أهالي قرية الهيشة البحرية في قنا يطالبون بتوصيل شبكة صرف صحى

منزل آيل للسقوط يعرض سكان حارة طايع حسن فى طنطا للخطر.. صور

ترشيحاتنا

حرام شرعا.. انفعال أحمد كريمة بسبب قانون حبس الزوج

آخر التطورات الصحية لـ يوسف شعبان

الجيش الصيني: نرفض عبور سفينة للبحرية الأمريكية مضيق تايوان

ليفربول إيكو: محمد صلاح المرشح الأقوى لحمل شارة قيادة الريدز

اتجوزنا عن حب 6 سنين.. صاحبة حفلة الطلاق تكشف لأول مرة التفاصيل الصادمة وراء قرارها

يصغرها بـ 36 عاما .. مسنة بريطانية تلقى حتفها ضربا حتى الموت على يد عشيقها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيات تتألق بسيارة عائلية فريدة .. أقوى مواصفات تاراكو 2021 الجديدة .. صور

عامل دليفري يصاب بنوبة غضب هستيرية بسبب «البقشيش» .. شاهد ما حدث

في عيد ميلادها .. شاهد: أجمل إطلالات منى فاروق