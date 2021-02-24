رئيس الشهر العقاري: طلب شهر الحكم يوزع مجاناً ومتوفر في جميع المأموريات والمكاتب

قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن هناك توجيهات من المستشار عمر مروان وزير العدل بإجراء تيسيرات للمواطنين الذين يتعاملون مع الشهر العقاري.





وأضاف «ياقوت» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن وزير العدل كلف المصلحة بتوزيع نماذج طلب شهر الحكم مجاناً يتم طباعته وتوزيعه على مكاتب الجمهورية المختصة لإعطائها للمواطنين، ومنح تيسيرات أخرى من العاملين والمتعاملين مع الشهر العقاري.



