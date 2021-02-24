خيسوس يسجل الهدف الثاني لـ مانشستر سيتي في شباك مونشجلادباخ





هدف السيتيزينز الثاني جاء في الدقيقة 65، عن طريق جابريال خيسوس، بعد تلقيه تمريرة بالرأس من البرتغالي برناندو سيلفا، الذي كان قد سجل الهدف الأول في الدقيقة 29 بضربة رأسية بعد تلقيه كرة عرضية من مواطنه كانسيلو.





وجاء تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة كالآتي:

في حراسة المرمى: إديرسون مواريش

خط الدفاع: كايل والكر - روبين دياز - إيمريك لابورت - جواو كانسيلو

خط الوسط: رودريجو - إلكاي جوندوجان - برناندو سيلفا - فيل فودين

خط الهجوم: رحيم ستيرلنج - جابريال خيسوس

تقدم مانشستر سيتي على بروسيا مونشجلادباخ بهدفين نظيفين، في المباراة التي تجمعهما في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.