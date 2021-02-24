الضرائب تكشف الحالات المستثناة من دفع الضريبة العقارية.. فيديو

قال رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن هناك حالات مستثناة من دفع قيمة ضريبة التصرفات العقارية ، ومنها حالات نزع الملكية للمنفعة العامة ، بحيث تكون قيمة التعويض التي يحصل عليها المواطن ، معفاة من الضريبة.





وأضاف رجب محروس ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ، في برنامج " يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"،: "لو أعطى الفرد شقة لابنه أو الزوجة أو الأخ؛ لا تخضع للضريبة العقارية".





وتابع رجب محروس: "تصرفات الوارث فيما آل إليه من مورثه ، لا تخضع للضريبة ، حتى 25 يوليو 2018"، مضيفا: " الوحدات السكنية المتواجدة في النجوع والعزب والقرى معفاة من الضريبة العقارية".





واكمل رجب محروس:" الشراء من شخص اعتباري لا يخضع لضريبة التصرفات العقارية ومنها شراء وحدة سكنية من شركة او بنك او قطاع أعمال عام او شركات اشخاص، ولكن الشراء من شخص طبيعي يمتلك وحدة لذاته يخضع لضريبة التصرفات العقارية ".



