ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

هل يتم تخفيض قيمة ضريبة التصرفات العقارية؟.. الضرائب تجيب.. فيديو

الخميس 25/فبراير/2021 - 05:58 ص
محمد معيط
محمد معيط
Advertisements
هاني حسين
قال  رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن المشتري لا يتحمل دفع قيمة ضريبة التصرفات العقارية ويتحملها البائع ".

وأضاف  رجب محروس  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" لاا حديث عن تخفيض قيمة ضريبة التصرفات العقارية المقررة بـ 2.5 % ".

وتابع رجب محروس:" تم تخفيض قيمة ضريبة التصرفات العقارية من قبل، وكانت تقدر بـ  5% من قيمة بيع الوحدة السكنية وتم تخفيضها لـ  2.5%".

وأكمل رجب محروس:"  الشراء من شخص اعتباري لا يخضع لضريبة التصرفات العقارية ومنها شراء وحدة سكنية من شركة او بنك او قطاع أعمال عام او شركات أشخاص، ولكن الشراء من شخص طبيعي يمتلك وحدة لذاته يخضع لضريبة التصرفات العقارية ".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

متحدث المالية: ربط جميع مصالح الضرائب والجمارك إلكترونيأ

وزير المالية: ضريبة التصرفات العقارية 2.5٪ يسددها البائع وليس المشتري

2.5% من قيمته بعد بيعه.. اعرف موقف عقارك من ضريبة التصرف العقاري

الحكومة توضح.. المشتري أم البائع من سيدفع رسوم الشهر العقاري.. فيديو

تفاصيل ضريبة التصرفات العقارية ورسوم الشهر العقاري .. فيديو

رئيس مصلحة الضرائب يعلن قيمة رسوم تسجيل العقارات والشقق حسب المساحات.. فيديو

ترشيحاتنا

بفستان مكشوف.. ميريهان حسين بإطلالة تبرز أنوثتها

بعد ظهورها مع عمرو دياب .. أجرأ الإطلالات لـ إنجي كيوان .. صور

دعاء للأم مستجاب.. أدعية كثيرة ردّدها في كل وقت

بسبب «الأحوال الشخصية» .. مشادة كلامية بين الشيخ أحمد كريمة ونواب البرلمان على الهواء

هل أصبحت لقاحات كورونا بدون قيمة؟ سلالة الشيطان القاتلة تصدم العالم

بالأسماء.. وزير التنمية المحلية يجري حركة تغييرات بالأحياء

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | تسريب أول صور لـ سماعة آبل الجديدة AirPods 3

شاهد.. اللحظات الأخيرة في حياة امرأة ثلاثينية قبل مقتلها دهسا بسبب المخدرات

مراسل يتعرض لموقف محرج خلال بث مباشر.. والسبب «كلب هارب».. شاهد