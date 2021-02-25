هل يتم تخفيض قيمة ضريبة التصرفات العقارية؟.. الضرائب تجيب.. فيديو

قال رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن المشتري لا يتحمل دفع قيمة ضريبة التصرفات العقارية ويتحملها البائع ".





وأضاف رجب محروس في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" لاا حديث عن تخفيض قيمة ضريبة التصرفات العقارية المقررة بـ 2.5 % ".





وتابع رجب محروس:" تم تخفيض قيمة ضريبة التصرفات العقارية من قبل، وكانت تقدر بـ 5% من قيمة بيع الوحدة السكنية وتم تخفيضها لـ 2.5%".





وأكمل رجب محروس:" الشراء من شخص اعتباري لا يخضع لضريبة التصرفات العقارية ومنها شراء وحدة سكنية من شركة او بنك او قطاع أعمال عام او شركات أشخاص، ولكن الشراء من شخص طبيعي يمتلك وحدة لذاته يخضع لضريبة التصرفات العقارية ".



