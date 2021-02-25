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أخبار العالم

بايدن: سأتحدث قريبا إلى الملك سلمان

الخميس 25/فبراير/2021 - 12:28 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مساء أمس الأربعاء، إنه سيتحدث هاتفيًا قريبًا مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. 

وفي وقت سابق، قال موقع أكسيوس" الأمريكي إن لمكالمة لو جرت كما هو مزمع فستكون الأولى لبايدن كرئيس مع العاهل السعودي.

ويأتي الاتصال المرتقب في ظل تطورات متسارعة بشأن الملف النووي الإيراني، وبعد تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية الثلاثاء، قال إن إيران تنتج يورانيوم عالي التخصيب بوتيرة أسرع مما جاء في القانون الذي بدأت بموجبه عملية التخصيب بدرجة نقاء تصل إلى 20% الشهر الماضي.

وفي إطار تسريعها مؤخرا لانتهاك الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى الكبرى، بدأت إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في منشأة فوردو المقامة داخل جبل حيث يقول الاتفاق إنه لا يمكن لإيران التخصيب على الإطلاق في تلك المنشأة.

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