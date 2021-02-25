الطب الوقائي يكشف حقيقة انتشار فيروس شلل الأطفال في مصر مجددا

وأضاف "عبد الفتاح" خلال حواره ببرنامج "التاسعة"، البرنامج الموسع للتطعيمات يستهدف 10 أنواع من الفيروسات، معقبا: الدولة المصرية لا تبخل بأي تطعيمات من أجل حماية اطفالها.





وأكمل: الحملة القومية لتطعيم الاطفال جاءت نتيجة انتشار فيروس شلل الأطفال في بعض دول الجوار، معقبا: تطيعم شلل الاطفال يتكون في مصر من 7 جرعات.



واسترسل: التطيعم يتم من خلال فرق طبية ثابته في الميادين العامة والقرى والمراكز ومحطات القطار، وأيضا هناك فرق متحركة، منوها إلى ان هناك 90 الف فرد من الطب الوقائي داخل الحملة.





وأوضح، فيروس شلل الاطفال يؤدي غلى مضاعفات تصل إلى حد الإعاقة.









قال محمد عبدالفتاح، رئيس الطب الوقائي، إن لا صحة للأقاويل المنتشرة عن انتشار فيروس شلل الاطفال مرة اخرى.زمعقبا: مصر تحصل كل عام من منظمة الصحة العالمية على شهادة تفيد خلو مصر من فيروس شلل الاطفال.