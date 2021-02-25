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أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: سياسة الصبر مع إيران لها حدود

الخميس 25/فبراير/2021 - 05:13 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، أمس الأربعاء، إن صبر الولايات المتحدة على إيران بشأن عودتها للمناقشات حول الاتفاق النووي لعام 2015 "له حدود".

ولدى سؤاله في إفادة صحفية عما إذا كان هناك موعد لانتهاء أجل هذا العرض، قال برايس إن الخطوات التي اتخذتها إيران بالمخالفة لبنود الاتفاق النووي وقيوده على أنشطتها النووية جعل الأمر "تحديا عاجلا" للولايات المتحدة.

ولم ترد إيران رسميا على العرض الأمريكي الذي طرحته واشنطن الأسبوع الماضي لإجراء محادثات مع إيران في اجتماع مشترك مع الدول التي تفاوضت للتوصل للاتفاق.

وقال "صبرنا له حدود لكننا نعتقد، والرئيس كان واضحا في هذا الصدد.. بأن أكثر السبل فعالية لضمان عدم حيازة إيران لسلاح نووي هي الدبلوماسية".

وكان السفير الإيراني في جنيف قد قال أمام مؤتمر نزع السلاح الذي ترعاه الأمم المتحدة، إنه لا بد للولايات المتحدة من أن تخطو الخطوة الأولى في إنقاذ الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع القوى الكبرى.
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