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سيارات

بالصور والمواصفات.. انطلاق سيارة سيات أتيكا المحسنة الجديدة

الخميس 25/فبراير/2021 - 06:47 ص
أتيكا 2021
أتيكا 2021
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عزة عاطف
كشف الوكيل الرسمي لعلامة "سيات" في مصر كيان إيجيبت عن النُسخة المُحسنة الجديدة الـ "Facelift" من سيارة سيات أتيكا الشهيرة موديل 2021.

تتمتع سيارة أتيكا المحسنة بطابع رياضي أخّاذ مُستوحى من نفس اللغة التصميم الخاص والفريد للأجيال الجديدة من طرازات سيات، لاسيما مع الشبكة الأمامية الرياضية والإكصدام الذي يتضمّن فتحات تهوئة كبيرة.
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بالإضافة إلى المصابيح الأمامية حادّة التصميم والمصابيح الخلفية العصرية التي تتميز بخاصية الـFull LED والعجلات التي تتراوح قياساتها بين 17 و18 و19 بوصة. 

مواصفات سيارة سيات أتيكا 2021

وتأتي سيارة أتيكا بمحرك سعة 1.4 لتر TSI، يمكنه توليد 150 حصان مع أقصى عزم دوران يبلغ 250 نيوتن متر ما بين 1500 و4000 دورة في الدقيقة، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات. 

لتتمكن أتيكا من اختراق الحاجز المئوي من السكون في غضون 9.0 ثواني، قبل تسجيل سرعة قصوى مقدارها 197 كلم/ساعة مع تسجيل متوسط استهلاك الوقود بـ 6.4 لترًا لكل 100 كم. 

تجهيزات سيات أتيكا 2021

وتبعًا لكل فئة تجهيزية فإن أتيكا تستعين بالعديد من التجهيزات الفخمة والرياضية؛ من عجلة قيادة رياضية مكسوة بالجلد متعدّدة الاستخدامات مزودة بخاصية التدفئة، ومسند يد أمامي وخلفي، ومقاعد مكسوة بالجلد مع نظام تدفئة للمقاعد الأمامية.


بالصور والمواصفات..
فضلًا عن إمكانية التحكّم في مقعد السائق كهربائيًّا في أكثر من اتّجاه مع خاصية الذاكرة؛ وفوق هذا وذاك، أتيكا مزودة بنظام SEAT Full Link لاتصال الهواتف الذكية بالنظام المعلوماتي للسيارة وتقنية البلوتوث والشاحن اللاسلكي للهواتف الذكية.

فضلًا عن شاشة ملوّنة تعمل باللمس قياس 8.25 بوصة للنظام المعلوماتي الترفيهي وتصل في الفئات الأكثر تجهيزًا لقياس 9.2 بوصة، مع نظام صوتي عالي النقاء BeatsAudio ومضخّم للصوت بفئة XPERIENCE وFR.

كما استعانت بلوحة عدّادات رقمية مميّزة SEAT Digital Cockpit، مع 8 خيارات لألوان الإضاءة الداخلية "Ambient light"، وكاميرا خلفية ونظام مساعدة على الرّكن الذي يتضمّن حسّاسات أمامية وخلفية، ومزودة ايضًا بحسّاسات للإضاءة والأمطار.

وتتميز أتيكا بمرايا داخلية ذاتية التعتيم، مع إمكانية فتح صندوق الأمتعة كهربائيًا أو خاصية “Virtual Pedal” لفتح الغطاء الخلفى للأمتعة بتمرير القدم دون إستخدام اليدين، فضلًا عن إمكانية طي المقاعد الخلفية لزيادة سعة صندوق التخزين. 

وجدير بالذكر أن جميع طرازات سيات تتمتع بضمان خمس سنوات او 100,000 كم. 

بالصور والمواصفات..
 تعرض سيات سيارة أتيكا إلى جانب تاراكو العائلية الجديدة في حديقة ZED Park الترفيهية بمنطقة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر، ليستطيع الزائرين التعرف عن قُرب وإكتشاف تجهيزات ومساحات السيارة، وذلك حتى مُنتصف شهر مارس 2021. 
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