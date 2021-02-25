بالصور والمواصفات.. انطلاق سيارة سيات أتيكا المحسنة الجديدة

وتبعًا لكل فئة تجهيزية فإن أتيكا تستعين بالعديد من التجهيزات الفخمة والرياضية؛ من عجلة قيادة رياضية مكسوة بالجلد متعدّدة الاستخدامات مزودة بخاصية التدفئة، ومسند يد أمامي وخلفي، ومقاعد مكسوة بالجلد مع نظام تدفئة للمقاعد الأمامية.

لتتمكن أتيكا من اختراق الحاجز المئوي من السكون في غضون 9.0 ثواني، قبل تسجيل سرعة قصوى مقدارها 197 كلم/ساعة مع تسجيل متوسط استهلاك الوقود بـ 6.4 لترًا لكل 100 كم.

بالإضافة إلى المصابيح الأمامية حادّة التصميم والمصابيح الخلفية العصرية التي تتميز بخاصية الـFull LED والعجلات التي تتراوح قياساتها بين 17 و18 و19 بوصة.





فضلًا عن شاشة ملوّنة تعمل باللمس قياس 8.25 بوصة للنظام المعلوماتي الترفيهي وتصل في الفئات الأكثر تجهيزًا لقياس 9.2 بوصة، مع نظام صوتي عالي النقاء BeatsAudio ومضخّم للصوت بفئة XPERIENCE وFR.





كما استعانت بلوحة عدّادات رقمية مميّزة SEAT Digital Cockpit، مع 8 خيارات لألوان الإضاءة الداخلية "Ambient light"، وكاميرا خلفية ونظام مساعدة على الرّكن الذي يتضمّن حسّاسات أمامية وخلفية، ومزودة ايضًا بحسّاسات للإضاءة والأمطار.





وتتميز أتيكا بمرايا داخلية ذاتية التعتيم، مع إمكانية فتح صندوق الأمتعة كهربائيًا أو خاصية “Virtual Pedal” لفتح الغطاء الخلفى للأمتعة بتمرير القدم دون إستخدام اليدين، فضلًا عن إمكانية طي المقاعد الخلفية لزيادة سعة صندوق التخزين.





وجدير بالذكر أن جميع طرازات سيات تتمتع بضمان خمس سنوات او 100,000 كم.





فضلًا عن إمكانية التحكّم في مقعد السائق كهربائيًّا في أكثر من اتّجاه مع خاصية الذاكرة؛ وفوق هذا وذاك، أتيكا مزودة بنظام SEAT Full Link لاتصال الهواتف الذكية بالنظام المعلوماتي للسيارة وتقنية البلوتوث والشاحن اللاسلكي للهواتف الذكية.