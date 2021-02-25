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لإنقاص الوزن.. تمارين رياضية لتقوية عضلات البطن واللياقة البدنية

الخميس 25/فبراير/2021 - 08:32 ص
تمارين التمدد لتقوية
تمارين التمدد لتقوية عضلات البطن
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ياسمين القصاص
قدمت فالنتينا، مسئولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية في مجموعة فنادق كليوباترا، تمارين رياضية مفيدة لتقوية عضلات الجسم، وتساعد على إنقاص الوزن والتخلص من الدهون الموجودة في منطقة البطن والجسم والحفاظ على تناسق شكل الجسم، وتساعد تلك التمارين على تناسق شكل عضلات الجسم بشكل جيد وتقوية عضلات منطقة الظهر.


وتعد هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديهم سواء في المنزل أو العمل أو الجيم، وقد عرضها برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، لافتا إلى أنها تعتبر مهمة للقلب والجسم بالكامل.


وأشارت إلى أن هذه التمارين ستقدم لجميع الأعمار على حسب وزن كل شخص وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.


وأوضحت أن هذه التمارين يجب أن تتم بانتظام مع القيام بأداء تمارين تعمل على حركة الجسم بالكامل وتقوية العضلات الخاصة بها.
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